Βομβαρδισμός σχολείου Ουκρανία: Φόβοι για δεκάδες νεκρούς στο Λουχάνσκ

Φόβους για δεκάδες νεκρούς εκφράζουν αξιωματούχοι μετά τη ρίψη βόμβας σε σχολείο στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι δυνάμεις του Κιέβου μάχονται κατά των Ρώσων στρατιωτών και των ρωσόφωνων αυτονομιστών. Ο Σερχίι Χαϊντάι, κυβερνήτης της περιοχής του Λουχάνσκ, που η Μόσχα ετοιμάζεται κατά τις ΗΠΑ να προσαρτήσει εντός του μήνα, επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και είπε ότι δεκάδες ακόμη που εγκλωβίστηκαν στα ερείπια μετά τον βομβαρδισμό του σχολείου στο χωριό Μπιλοχορίβκα πιθανώς είναι νεκροί.

«Πιθανώς και οι 60 άνθρωποι που βρίσκονται ακόμη κάτω από τα ερείπια του κτιρίου είναι νεκροί», ανέφερε σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Telegram. Περίπου 90 άμαχοι είχαν αναζητήσει καταφύγιο στο σχολείο και οι 30 διασώθηκαν, επτά εκ των οποίων τραυματισμένοι πρόσθεσε.

#Russian forces dropped a bomb on the school of Bilohorivka, #Luhansk region, where almost the entire village was staying, reports #Ukrainian media.

There were about 90 people in the school. Nearly 30 people have already been taken out of the rubble. pic.twitter.com/mNAawnd9CJ

