Ο ψηλότερος σκύλος στον κόσμο: Ο Δίας έχει ύψος 1.04 και λατρεύει τα παγάκια

Κάτοχος ρεκόρ Γκίνες είναι ο Δίας, ο Μεγάλος Δανός που μένει στο Τέξας των ΗΠΑ μαζί με τον ιδιοκτήτριά του. Ο μολοσσός χρίστηκε ο ψηλότερος σκύλος στον κόσμο, με ύψος 1,04. Έλαβε επισήμως το βραβείο στις 22 Μαρτίου, όταν ο κτηνίατρός του τον μέτρησε και επιβεβαίωσε ότι ξεπέρασε, πράγματι, τον προηγούμενο κάτοχο.

Η ιδιοκτήτρια του 2χρονου σκύλου, Brittany Davis, ονειρευόταν μία ζωή να έχει έναν Μεγάλο Δανό και να τον βγάλει Δία. Όταν ο αδελφός της, της χάρισε το κουτάβι, ήταν μόλις οκτώ εβδομάδων. «Ήταν μεγάλο σκυλί απ’ όταν τον πήρα. Ακόμα και σαν κουτάβι. Είχε πελώριες πατούσες» δήλωσε στα Ρεκόρ Γκίνες.

A Great Dane who lives in North Texas has been crowned the world's tallest living dog by Guinness World Records. Meet 2-year old Zeus, from Bedford!! https://t.co/iKIWvE0rGB pic.twitter.com/2EDE0j7H5Q

— CBS DFW (@CBSDFW) May 6, 2022