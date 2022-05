Ιπτάμενο Κρεμλίνο: Doomsday, τo αεροσκάφος «θηρίο» του Πούτιν

Τα σενάρια για το τι ακριβώς θα ανακοινώσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν στις 9 Μαΐου, εθνική εορτή των Ρώσων και ημέρα νίκης των Σοβιετικών στρατευμάτων έναντι των ναζιστικών δυνάμεων, είναι πολλά. Τα δυτικά Μέσα έχουν σπεύσει να χαρακτηρίσουν την ημέρα αυτή «ημέρα ολέθρου», με τον Ρώσο πρόεδρο «να ανοίγει τις πύλες της κολάσεως». Το κλίμα που επικρατεί ταιριάζει πάντως με το προσωνύμιο του αεροσκάφους «τέρατος» που δεν είναι άλλο από το doomsday (ημέρα καταστροφής). Η επίσημη ονομασία του είναι «ιπτάμενο Κρεμλίνο» και πρόκειται για ένα αεροσκάφος τύπου Ilyushin Il-80.

Το γιγάντιο αεροσκάφος της σοβιετικής εποχής δεν έχει παράθυρα εκτός από το πιλοτήριο. Σύμφωνα με πηγές του Κρεμλίνου αυτό θα πετάξει σε χαμηλή πτήση κατά τη διάρκεια της παρέλασης, διαμηνύοντας μηνύματα τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό. Θα συνοδεύεται και από δύο MiG-29s. Αμέσως μετά οκτώ MiG-29SMTs θα σχηματίσουν τον αριθμό Ζ, ως κίνηση συμβολισμού και υποστήριξης της ρωσικής εισβολής στη Ρωσία. Το αεροπλάνο αυτό μπορεί να φιλοξενήσει τον Πούτιν, την οικογένεια του και μεγάλο μέρος της κυβέρνησης του σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου.

Η φετινή εμφάνιση του, μια επίδειξη δύναμης που συνήθως περιλαμβάνει επίδειξη στρατιωτικού εξοπλισμού και μεγάλο αριθμό στρατευμάτων, θα αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η κορωνίδα των ρωσικών αεροσκαφών, γνωστή και ως Zveno-S περιλαμβάνει μια προηγμένη σουίτα επικοινωνιών που χρησιμοποιεί δορυφορικές κεραίες τοποθετημένες στην κορυφή σε ένα μεγάλο ωοειδές σχήμα λοβού στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου. Δύο ακόμη μεγάλοι λοβοί – στερεωμένοι κάτω από τα φτερά – το καθένα φέρει έναν κινητήρα που λειτουργεί ως πρόσθετη πηγή τροφοδοσίας για τον εξοπλισμό του οχήματος. Υπάρχει επίσης ένα ειδικό σύστημα κεραίας πολύ χαμηλής συχνότητας (VLF) που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με υποβρύχια που φέρουν βαλλιστικούς πυραύλους. Τα Il-80 πέταξαν για πρώτη φορά το 1987 και ένα πρόγραμμα αναβάθμισης ξεκίνησε το 2008, στο οποίο η δεύτερη έκδοση του Zveno-S εισήχθη σε τουλάχιστον δύο από τα αεροπλάνα.

Μήκος: 200 πόδια (60 m)

Άνοιγμα φτερών: 160 πόδια (48 m)

Ταχύτητα πλεύσης: 530 mph (850 km/h)

