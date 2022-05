Αζοφστάλ τώρα – Ουκρανία: Μήνυμα των μαχητών από τις στοές

Οι Ουκρανοί μαχητές που έχουν οχυρωθεί εδώ και εβδομάδες στα υπόγεια της χαλυβουργίας Αζοφστάλ, τελευταίου θύλακα αντίστασης μπροστά στον ρωσικό στρατό στο λιμάνι της Μαριούπολης (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσαν σήμερα ότι αποκλείουν το ενδεχόμενο να παραδοθούν. «Το να παραδοθούμε δεν αποτελεί επιλογή, διότι η ζωή μας δεν ενδιαφέρει τη Ρωσία. Το να μας αφήσουν να ζήσουμε δεν τους νοιάζει», δήλωσε ο Ίλια Σαμοϊλένκο, αξιωματούχος των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνέντευξης τύπου. «Οι προμήθειές μας είναι περιορισμένες. Μας απομένει νερό. Μας απομένουν πυρομαχικά. Έχουμε τα όπλα πάνω μας. Θα πολεμήσουμε έως την καλύτερη έκβαση αυτής της κατάστασης», συμπλήρωσε ο ίδιος από τα υπόγεια της βιομηχανικής εγκατάστασης.

