Don’t Worry Darling: Ο Χάρι Στάιλς πρωταγωνιστεί σε θρίλερ με πολλές ερωτικές σκηνές

Ο Χάρι Στάιλς έκανε μία πολύ δυναμική επιστροφή στη μεγάλη οθόνη, με το ερωτικό θρίλερ «Don’t Worry Darling». Η σύντροφος του διάσημου τραγουδιστή, Ολίβια Γουάιλντ, ανέλαβε τη σκηνοθεσία του φιλμ, του οποίου το τρέιλερ κυκλοφόρησε στο YouTube. Μάλιστα, η πλατφόρμα έχει βάλει περιορισμό ηλικίας, για το teaser της ταινίας και ο λόγος είναι οι πολλές και έντονες ερωτικές σκηνές του Στάιλς με τη συμπρωταγωνίστριά του, Φλόρενς Πιου. Η Γουάιλντ, εκτός από χρέη σκηνοθεσίας, αναλαμβάνει και συμπρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία. Η ίδια είχε δηλώσει ενοχλημένη για το κακό σεξ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κινηματογράφο και με τη νέα της ταινία, επιχειρεί να επαναφέρει καλές ερωτικές σκηνές.

‘Don’t Worry Darling’ composer John Powell confirms he is working on the film’s score.

The 24-track album features an 8+ minute song, and will possibly feature Harry Styles. Florence Pugh’s song can be heard in the trailer. pic.twitter.com/DYt3LVwglD

