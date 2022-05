Πυρηνικά Ρωσία: Αυτό είναι το νέο ρωσικό «Air Force One» του Πούτιν

Το ειδικό αεροπλάνο Ilyushin Il-80 του Βλαντιμίρ Πούτιν, του επιτρέπει να συνεχίσει να κυβερνά τη Ρωσία κατά τη διάρκεια ενός πυρηνικού πολέμου. Το γιγάντιο αεροσκάφος θα κάνει την εμφάνιση του στον ουρανό της Μόσχας κατά τη διάρκεια της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στις 9 Μαΐου. Το «ιπτάμενο Κρεμλίνο» όπως ονομάζεται μπορεί να φιλοξενήσει τον Πούτιν, την οικογένεια του και μεγάλο μέρος της κυβέρνησής του. Το περίφημο αεροπλάνο της Αποκάλυψης Ilyushin Il-80 εθεάθη να περνά χαμηλά πάνω από τα περίχωρα της Μόσχας. Με κομμένη την ανάσα όλοι περιμένουν την επίδειξη πυγμής που θα κάνει το αεροσκάφος στην ετήσια παρέλαση της Δευτέρας για την Ημέρα της Νίκης στην Κόκκινη Πλατεία.

This year's flyover features a Ilyushin Il-80, which has was not part of the parade in the previous 2 years. The Il-80 is a Russian airborne command and control aircraft, commonly referred to as a "Doomsday aircraft", designed to command in the event of a nuclear war. 3/ pic.twitter.com/RPvFdRBd9W

