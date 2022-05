Εννιάδυμα: Πρώτα γενέθλια για τη μοναδική οικογένεια στον κόσμο

Τα μοναδικά εννιάδυμα στον κόσμο -τέσσερα αγόρια και πέντε κορίτσια- «χαίρουν άκρας υγείας», είπε ο πατέρας τους, με αφορμή τα πρώτα τους γενέθλια. «Μπουσουλάνε όλα αυτή τη στιγμή. Κάποια στέκονται όρθια και μπορούν ακόμη και να περπατήσουν αν κρατηθούν από κάτι», είπε ο Abdelkader Arby, αξιωματικός του στρατού του Μάλι. Τα μωρά βρίσκονται ακόμη υπό τη φροντίδα της κλινικής στο Μαρόκο όπου γεννήθηκαν.

Επιπλέον πρόσθεσε πως η μητέρα τους, Halima Cissé, 26 ετών, είναι επίσης καλά στην υγεία της. «Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι υπέροχο. Ακόμα κι αν μερικές φορές είναι κουραστικό, όταν κοιτάς όλα τα μωρά καλά στην υγεία τους, από δεξιά προς τα αριστερά ανακουφίζεσαι. Ξεχνάς τα πάντα», είπε στο BBC Afrique.

Mali's 25-year-old Halima Cisse has set the world record for the Most Children to Survive in a Single Birth.

She gave birth to 9 kids (5 boys and 4 girls), after being transferred from Timbuktu to Casablanca, Morocco on Doctors' advice because of how difficult the procedure is. pic.twitter.com/0HChCGLjBZ

