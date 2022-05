Αλίνα Καμπάεβα – Πούτιν: Στο στόχαστρο της ΕΕ η επίσημη ερωμένη

Την επιβολή κυρώσεων στην επίσημη ερωμένη του Βλαντιμίρ Πούτιν, Αλίνα Καμπάεβα σχεδιάζει η Ε.Ε , σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται το Bloomberg όπως επίσης και άτομα που είναι γνώστες του θέματος. Η Καμπάεβα, Χρυσή Ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής, προεδρεύει του ομίλου ΜΜΕ «National Media Group».

Όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο του «Bloomberg», «η National Media Group είναι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου που κατέχει μερίδια σε όλα σχεδόν τα κύρια ρωσικά μέσα ενημέρωσης που διαδίδουν κυβερνητική προπαγάνδα», υποστηρίζει το έγγραφο της ΕΕ, και εξαιτίας αυτού είναι «υπεύθυνη για την υποστήριξη ενεργειών που υπονομεύουν την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας». Το αμερικανικό πρακτορείο διευκρινίζει ότι ο κατάλογος των κυρώσεων πρέπει να εγκριθεί από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προτού ανακοινωθεί.

Στη λίστα των κυρώσεων και ο Πατριάρχης Κύριλλος

Οι νέες κυρώσεις που αναμένεται να ανακοινώσει η Ε.Ε θα περιλαμβάνουν πιθανότατα, εκτός από το όνομα της Καμπάεβα και αυτό του επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο Πατριάρχης Κύριλλος προτίμησε να «δώσει τις ευλογίες του» στον πόλεμο στην Ουκρανία, αναφέρουν ευρωπαικές πηγές στην εφημερίδα «Guardian». Η Αλίνα Καμπάεβα και ο Πατριάρχης Κύριλλος είναι δύο από τους δεκάδες Ρώσους που κινδυνεύουν με ταξιδιωτική απαγόρευση στην ΕΕ και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, στο πλαίσιο νέων περιορισμών που συζητούνται από τα κράτη – μέλη.

Το όνομα της Καμπάεβα έχει εμφανιστεί στο προσχέδιο της λίστας των κυρώσεων, γεγονός που αναφέρθηκε πρώτη φορά από το Bloomberg ενώ το όνομα του Πατριάρχη εμφανίζεται σε ένα προσχέδιο εγγράφου που περιήλθε σε γνώση του Guardian. Υπενθυμίζεται ότι ΗΠΑ και ΕΕ έχουν ήδη επιβάλει κυρώσεις στα ενήλικα παιδιά του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου, Βλαντιμίρ Πούτιν, τη Μαρία Βορόντσοβα και την Κατερίνα Τιχόνοβα. Η αγαπημένη του Πούτιν Αλίνα Καμπάεβα – το κορίτσι -λάστιχο, όπως την αποκαλούν πολλά ρωσικά ΜΜΕ- ήταν βουλευτής για έξι χρόνια εκπροσωπώντας το κόμμα «Ενωμένη Ρωσία» του Πούτιν. Στη συνέχεια ανέλαβε την διεύθυνση της «National Media Group», ενός μεγάλου ομίλου MME υπέρ του Κρεμλίνου, παρά την προφανή έλλειψη εμπειρίας σε μία τέτοια θέση. Το 2008, εφημερίδα της Μόσχας ανέφερε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε χωρίσει κρυφά τη γυναίκα του και σχεδίαζε να παντρευτεί την Καμπάεβα.

The EU🇪🇺 plans to impose sanctions on Alina Kabaeva, long rumoured to be Putin’s girlfriend, and Patriarch Kirill, the head of the Russian🇷🇺 Orthodox church☦️, who supports war in Ukraine🇺🇦, accorrding to the draft document of travel bans and asset freezeshttps://t.co/bjdlFpk9m4 — Mikhail Khodorkovsky (English) (@mbk_center) May 6, 2022

Και οι ΗΠΑ ήθελαν να εποβάλλουν κυρώσεις στην Καμπάεβα

Το Κρεμλίνο διέψευσε κατηγορηματικά το δημοσίευμα με την εφημερίδα να βάζει «λουκέτο» λίγους μήνες μετά. Ο Πούτιν ανακοίνωσε τον χωρισμό του με την Λιουντμίλα το 2013, μετά από 30 χρόνια γάμου κι έκτοτε απολαμβάνει τον έρωτά του με την Καμπάεβα, αν και δημοσίως δεν έχει παραδεχθεί την σχέση τους. Υπενθυμίζεται ότι το όνομα της επίσης ερωμένης του Πούτιν είχε πέσει και στο τραπέζι των κυρώσεων των ΗΠΑ.

Τον περασμένο μήνα, η εφημερίδα «Wall Street Journal» ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε την επιβολή κυρώσεων στην Καμπάεβα λόγω ανησυχιών ότι ο Πούτιν θα το θεωρούσε προσωπική επίθεση. Ο Λευκός Οίκος διέψευσε κατηγορηματικά την αναφορά, επιμένοντας ότι κανείς δεν είναι ασφαλής από κυρώσεις.