Forbes 30 Under 30 2022: Τρεις Έλληνες και μία Κύπρια στη λίστα

Τρεις Έλληνες και μία Κύπρια βρίσκονται στη λίστα «30 Under 30», του Forbes. Στη λίστα για τους σημαντικότερους ανθρώπους κάτω των 30 ετών υπάρχουν επαγγελματίες όλων των κατηγοριών, από την καινοτομία και την ιατρική μέχρι τον πολιτισμό και τη μόδα. Η έβδομη ετήσια λίστα Forbes Under 30 Europe δείχνει τη δύναμη που έχουν οι νέοι επιχειρηματίες και ηγέτες να μεταμορφώσουν τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Η φετινή τάξη επαναπροσδιορίζει με τόλμη 10 βιομηχανίες σε σχεδόν 30 χώρες. Στα στατιστικά στοιχεία της λίστας επισημαίνεται ότι από τους σπουδαίους στον τομέα τους κάτω των 30 ετών ποσοστό 1% αναγνωρίζεται ως non binary, το 41% ​​ως γυναίκα και το 58% ως άνδρας.

Μαρίνα Ραφαήλ-Βογιατζάκη/Τέχνες και Πολιτισμός

Μέλος, έκτης γενιάς της οικογένειας των Swarovski, η Rafail-Vogiatzak καλύπτει την πολιτιστική χροιά της λίστας «30 Under 30». Ίδρυσε τη βιώσιμη, πολυτελή επιχείρηση τσαντών της, Marina Raphael, το 2018. Είναι αγαπητή σε διασημότητες από τη Rita Ora έως την Jessica Alba και λειτουργεί με στόχο τη δημιουργία μηδενικών απορριμμάτων στο περιβάλλον. Η μάρκα οδεύει προς τον διπλασιασμό των πωλήσεών της φέτος στα 2,6 εκατομμύρια δολάρια.

Σταύρος Παπαδόπουλος/Τεχνολογία

Γιος Ελλήνων μεταναστών στη Γερμανία, ο Σταύρος Παπαδόπουλος, συνίδρυσε τη εταιρεία Lendis, μια εταιρεία SaaS που επιτρέπει στους πελάτες να στήνουν και να διαχειρίζονται τα πάντα στο γραφείο τους: φορητούς υπολογιστές, iPhone, λογισμικό, ακόμη και έπιπλα γραφείου.

Η εταιρεία συγκέντρωσε πρόσφατα 32 εκατομμύρια δολάρια σε έναν γύρο Series A με επικεφαλής την Keen Venture Partners και την Circularity Capital, ανεβάζοντας τη συνολική χρηματοδότησή της (συμπεριλαμβανομένου του χρέους) σε πάνω από 90 εκατομμύρια δολάρια.

Αλέξανδρος Άνθης/Επιστήμη-Υγεία

Μεγαλωμένος στην Κέρκυρα, ξεκίνησε το ταξίδι του στον κόσμο της επιστήμης σπουδάζοντας Χημεία στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Στα 29 του χρόνια ο Αλέξανδρος Άνθης με την startup Veltist, ανέπτυξε το AnastoSeal, ένα χειρουργικό συγκολλητικό επίθεμα για την πρόληψη διαρροών μετά τη χειρουργική επέμβαση, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε σήψη και να αποδειχθούν θανατηφόρες.

Συγκέντρωσε πάνω από 500.000 δολάρια για να αναπτύξει την τεχνολογία αυτή. Τα ευρήματα και η λειτουργία του αυτοκόλλητου επιθέματος δημοσιεύτηκαν στο Journal of Advanced Functional Materials πέρυσι.

Ξένια Μισκουρίδου/Επιστήμη- Υγεία

Η Ξένια Μισκουρίδου, με καταγωγή από την Κύπρο, είναι ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στοχεύει να χρησιμοποιήσει μοντέλα μηχανικής μάθησης για το κοινωνικό καλό με απώτερο σκοπό να επηρεάσει τη δημόσια πολιτική στην υγεία. Συνέβαλε να χαρακτηριστεί μια νέα μετάλλαξη του κορωνοϊού και ο αντίκτυπός της στη Βραζιλία. Η εργασία της δημοσιεύτηκε στο Science και χρησιμοποιήθηκε από φορείς χάραξης πολιτικής όπως ο ΠΟΥ.

Με πληροφορίες του Forbes