Μοχάμεντ Σαλάχ: Ο «φαραώ» αναζητά εκδίκηση

Πιο ξεκάθαρα δεν γινόταν να το πει. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, αναφερόμενος στον επερχόμενο τελικό του Champions League, είπε πως τον βλέπει ως μια τεράστια ευκαιρία για εκδίκηση της Λίβερπουλ αλλά και δική του, στο ματς του Παρισιού με την Ρεάλ. Ο Αιγύπτιος αστέρας των «κόκκινων» το βράδυ της Πέμπτης παραβρέθηκε σε ειδική εκδήλωση όπου και παρέλαβε το βραβείο του για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της Premier League για τη φετινή σεζόν, από την Ένωση Συντακτών Ποδοσφαίρου.Μιλώντας λίγο αργότερα στο SkySports και με δεδομένο πλέον ότι η Ρεάλ είχε καταφέρει να περάσει στον τελικό του Champions League με την τρομερή ανατροπή απέναντι στην Σίτι, ο Σαλάχ ανέφερε: «Ναι, είναι ευκαιρία για εκδίκηση. Είμαι ενθουσιασμένος για τον τελικό. Είχα πει και νωρίτερα ότι ήθελα την Ρεάλ στον τελικό.

Ξέρουμε πόσο δύσκολο θα είναι και θα πρέπει να επικεντρωθούμε απόλυτα σ’ εκείνο το ματς. Βέβαια έχουμε και τα παιχνίδια της Premier όπου πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ωστόσο, είναι ώρα για την εκδίκησή μας κόντρα στην Ρεάλ». Φυσικά ο «Φαραώ» δεν έχει ξεχάσει και δεν θα ξεχάσει ποτέ τον χαμένο τελικό του Κιέβου το 2018, όπου αποχώρησε τραυματίας στο πρώτο ημίχρονο λόγω προβλήματος που αποκόμισε στον ώμο από μαρκάρισμα του Σέρχιο Ράμος…

