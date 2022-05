Νησιά Σολομώντα – Κίνα: Πυρά Σογκαβάρε κατά Αυστραλίας

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον επεσήμανε ότι η χώρα του θα απαντήσει με ηρεμία στα Νησιά Σολομώντα, ο πρωθυπουργός των οποίων έκανε λόγο για απειλή «εισβολής», αφού η χώρα του υπέγραψε συμφωνία ασφαλείας με την Κίνα. Η Αυστραλία ανησυχεί αφού τα Νησιά Σολομώντα, παραδοσιακός της σύμμαχος όπως και των ΗΠΑ, υπέγραψαν τον Απρίλιο συμφωνία ασφαλείας με την Κίνα. Η Καμπέρα και η Ουάσινγκτον ανησυχούν ότι η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει στο Πεκίνο να αποκτήσει στρατιωτική παρουσία στο αρχιπέλαγος, το οποίο βρίσκεται 2.000 χιλιόμετρα από την Αυστραλία.

Δεν πρέπει να υπάρχει «καμία ανησυχία» αναφορικά με τη συμφωνία ασφαλείας, δήλωσε την Τρίτη απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο ο πρωθυπουργός των Νησιών του Σολομώντα Μανασέχ Σογκαβάρε, καταγγέλλοντας «τη συνεχή έλλειψη εμπιστοσύνης» από τις άλλες χώρες. Χωρίς να κατονομάσει την Αυστραλία, ο Σογκαβάρε επεσήμανε ότι υπάρχει «κίνδυνος στρατιωτικής επέμβασης» από χώρες που θεωρούν ότι τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντά τους στα Νησιά του Σολομώντα.

«Με άλλα λόγια (…) απειλούμαστε με εισβολή και αυτό είναι σοβαρό», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. «Μας αντιμετωπίζουν σαν μαθητές του νηπιαγωγείου που σουλατσάρουν με Colt 45 στα χέρια και πρέπει να τους προσέχουν», πρόσθεσε. «Νιώθουμε προσβεβλημένοι», κατήγγειλε ο Σογκαβάρε. «Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αληθές», απάντησε σήμερα ο Μόρισον όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους. «Πρέπει να επιδείξουμε ηρεμία και μετριοπάθεια όταν αντιμετωπίζουμε αυτού του είδους τα προβλήματα», πρόσθεσε.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνησή του αντιμετωπίζει σαν ίσος προς ίσο την «οικογένειά της» των κρατών του Ειρηνικού, ωστόσο πρόσθεσε ότι ανησυχεί εξαιτίας της «μυστικής συμφωνίας» που υπογράφηκε μεταξύ των Νησιών Σολομώντα και της Κίνας. Σύμφωνα με τον Σογκαβάρε, αυτή η συμφωνία με το Πεκίνο ήταν αναγκαία διότι στη διάρκεια των ταραχών που είχαν ξεσπάσει στα Νησιά Σολομώντα τον Νοέμβριο του 2021 οι δυνάμεις της τάξης που είχαν στείλει η Αυστραλία και άλλες χώρες του Ειρηνικού απεδείχθη ότι δεν ήταν ικανές να προστατεύσουν την πρεσβεία της Κίνας και την κινεζική κοινότητα στη χώρα.

Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, ο Σογκαβάρε έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι προβλέπει τη δημιουργία κινεζικής στρατιωτικής βάσης στα Νησιά του Σολομώντα και τόνισε ότι έχει στόχο να προστατεύσει τα κινεζικά έργα που γίνονται στη χώρα.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός των Νησιών Σολομώντα επέκρινε την Αυστραλία επειδή χαρακτήρισε τον Ειρηνικό Ωκεανό «πίσω αυλή» της, λέγοντας ότι πρόκειται για μια προσβλητική έκφραση καθώς στην τοπική κουλτούρα στις πίσω αυλές συνήθως οι άνθρωποι βάζουν κότες, γουρούνια και αφήνουν τα σκουπίδια τους. Η συμφωνία ασφαλείας μεταξύ της Κίνας και των Νησιών Σολομώντα έχει αναχθεί σε κεντρικό θέμα στην προεκλογική εκστρατεία ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί τον Μόρισον ότι έκανε την Αυστραλία «λιγότερο ασφαλή» και ότι αυτή η συμφωνία αποτελεί μεγάλο διπλωματικό λάθος της κυβέρνησής του.

Το Εργατικό Κόμμα σχολίασε σήμερα στη διάρκεια προεκλογικής συζήτησης ότι οι σχέσεις της Αυστραλίας με τα Νησιά Σολομώντα έχουν επιδεινωθεί και πρόσθεσε ότι η Καμπέρα θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στη διπλωματία στην περιοχή του Ειρηνικού και όχι μόνο να αυξάνει τις στρατιωτικές της δαπάνες.

