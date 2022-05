Έμενε σε τηλεφωνικό θάλαμο: Η ιστορία γυναίκας από τη Σαγκάη την περίοδο του lockdown

Απίστευτη ιστορία από τη Σαγκάη, με μια άστεγη μετανάστρια που έζησε επί έναν μήνα με τον σκύλο της σε τηλεφωνικό θάλαμο στη διάρκεια του lockdown, πριν τη διώξουν κι από εκεί. Οι φωτογραφίες από το αυτοσχέδιο καταφύγιο της 50χρονης γυναίκας έγιναν viral, με Κινέζους χρήστες του Διαδικτύου να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους. «Πώς έγινε τόσο δύσκολη η επιβίωση», σχολίασε στο WeChat κάτοικος της Σαγκάης, ένας εκ των εκατομμυρίων που αδυνατούν ακόμη να βγουν από τα σπίτια τους, αφού πέρασαν πάνω από έναν μήνα αποκλεισμού.

Τις απίστευτες εικόνες απαθανάτισε κάτοικος γειτονικής πολυκατοικίας, σύμφωνα με το Vice, και την Κυριακή δημοσιεύθηκαν στο Esquire China και στη συνέχεια έκαναν τον γύρο των κινεζικών social media. Η γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, ήταν ένα από τα θύματα του δρακόντειου lockdown της Σαγκάης που επιβλήθηκε στα 26 εκατ. κατοίκων της κινεζικής μεγαλούπολης, στην προσπάθεια να αναχαιτιστεί ξέσπασμα της Covid-19. Τα περιοριστικά μέτρα είχαν ως αποτέλεσμα να εξαγριωθούν πολλοί κάτοικοι, να ξεσπάσουν διαμαρτυρίες για ελλείψεις τροφίμων και να εκτυλίσσονται σκηνές από δυστοπικό εφιάλτη, βγαλμένο από την πένα ενός Όργουελ.

During Shanghai's lockdown, a woman and a dog lived in a phone booth in Shanghai for a month. She was expelled by police on April 29, 2022. Now she has been found by reporters, and she and her dog are safe.#shanghai #ChinaLockdown #china #COVID19 #Omicron pic.twitter.com/r2L74IN2KX

