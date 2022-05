Viral: Κέρδισε 115 εκατ. λίρες και έχει ήδη δωρίσει τα μισά

Η Φράνσις Κόνολι από το Χάρτλπουλ της Αγγλίας έδωσε περίπου 11 εκατ. λίρες σε φιλανθρωπικούς σκοπούς το 2022- σχεδόν όσα συμφώνησε να δωρίσει σε διάστημα μιας δεκαετίας. Η 55χρονη πρώην δασκάλα, που έχει χαρίσει πάνω από το μισό ποσό των 115 εκατ. λιρών τζάκποτ του EuroMillions, το οποίο κέρδισε με τον σύζυγό της το 2019, είπε: «Καταφέρνω να αλλάζω τις ζωές ανθρώπων. έχω εθιστεί». Ωστόσο, τελευταία βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τον σύζυγό της, επειδή δώρισε άλλα 11 εκατ. λίρες σε παντελώς αγνώστους. Κι αυτό γιατί ο Πάτρικ τής είχε δώσει συγκεκριμένο «budget» καθώς η ίδια είναι «εθισμένη» στο να βοηθάει τους γύρω της.

Από τότε που οργάνωσε ένα φιλανθρωπικό γκαλά, συγκεντρώνοντας 100.000 λίρες, λέει πως οι φιλανθρωπικές δράσεις «την κατενθουσιάζουν». «Έχω την ευκαιρία να αλλάζω τις ζωές ανθρώπων κάθε μέρα, αν θέλω. Το να βοηθάς τους άλλους, σου δίνει φτερά. Αν μπορείς να προσφέρεις σε άλλους, είτε χρήματα είτε χρόνο, είναι πολύ σημαντικό. Είναι εθιστικό. Εγώ έχω εθιστεί», σημειώνει.

Σε διάστημα έξι μηνών, η Φράνσις, πρώην κοινωνική λειτουργός και δασκάλα, έχει δώσει μετρητά σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα οποία είχε βάλει στην άκρη για να δωρίζει τα επόμενα 10 χρόνια. Συντετριμμένη από «όλη τη φτώχεια στον κόσμο», η απλή πράξη του να προσφέρεις δίνει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από ένα αχανές σπίτι 2 εκατ. λιρών και μια Aston Martin. Για την τελευταία της δωρεά, λέει: «Είμαι περίπου στο 10ο ή 11ο εκατομμύριο που πληρώνω απευθείας για φιλανθρωπικούς σκοπούς, αλλά δεν κρατάω λογαριασμό σε περίπτωση που το βρει ο Πάντι. Μου είχε δώσει έναν ετήσιο σχετικό προϋπολογισμό. Ορίσαμε έναν φέτος και συμφώνησα. Έχω ξοδέψει ήδη όλα τα χρήματα. Υποτίθεται ότι θα μας έφτανε μέχρι το 2032».

Frances and Patrick Connolly, from County Armagh in Northern Ireland, who scooped a £114 million EuroMillions jackpot in the New Year's Day lottery draw

📷Liam McBurney/PA Images – see more at https://t.co/RmLwKbHcNO#euromillions #nationallottery pic.twitter.com/mmY3Hzf9Tm

— Alamy Editorial (@Alamy_Editorial) January 4, 2019