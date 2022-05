Νέες κυρώσεις στη Ρωσία: Αυτό είναι το έκτο πακέτο -Τι ανακοίνωσε η Φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε την πρότασή της προς τα κράτη μέλη για το 6ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το έκτο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών πετρελαίου. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομσιιόν το έκτο αυτό πακέτο θα περιλαμβάνει κυρώσεις κατά υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών που διέπραξαν εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. «Πρώτον, απαριθμούμε υψηλόβαθμους στρατιωτικούς και άλλα άτομα που διέπραξαν εγκλήματα πολέμου στη Μπούκα και είναι υπεύθυνα για την απάνθρωπη πολιορκία της πόλης της Μαριούπολης. Αυτό στέλνει ένα άλλο σημαντικό μήνυμα σε όλους τους δράστες του πολέμου του Κρεμλίνου: Ξέρουμε ποιοι είστε και θα λογοδοτήσετε», είπε η Φον ντερ Λάιεν.

Second, we de-swift Sberbank – by far Russia's largest bank – and two other major banks.

Third, we are banning three big Russian state-owned broadcasters from our airwaves, that amplify Putin´s lies and propaganda aggressively. pic.twitter.com/P556IGXFIl

