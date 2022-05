Όλεγκ Τινκόφ κατά Πούτιν: «Εγώ είμαι με το μέρος του καλού!»

Ανοιχτά κατά του πολέμου στην Ουκρανία μιλά ο Ρώσος ολιγάρχης Όλεγκ Τινκόφ. Ο γνωστός Ρώσος επιχειρηματίας και τραπεζίτης Όλεγκ Τινκόφ, ο οποίος τάχθηκε κατά του πολέμου που διεξάγει η χώρα του στην Ουκρανία και αναγκάστηκε να πουλήσει με εντολή του Κρεμλίνου το μερίδιο που κατείχε στην τράπεζα που ο ίδιος ίδρυσε, δηλώνει με ανάρτησή του στο Instagram ότι έχασε τα πάντα, αλλά δεν έχασε την ψυχή του.

«Είναι λυπηρό που η χώρα μου διολίσθησε οριστικά στον αρχαϊσμό, τον πατερναλισμό και τη δουλοπρέπεια… Έχασα τα πάντα, αλλά δεν έχασα την ψυχή μου» γράφει ο Τινκόφ, και προσθέτει: «Δεν μπορώ να βγάζω χρήματα στη χώρα που διεξάγει πόλεμο με τον γείτονά της, σκοτώνοντας αμάχους και παιδιά, δεν χρειάζομαι καμία δικαιολογία!». «Αυτό είναι το ΚΑΚΟ, εγώ είμαι με το μέρος του ΚΑΛΟΥ!» έγραψε ο Τινκόφ.

“This is EVIL, and I am on the GOOD side”: Russian banker Oleg Tinkov spoke again about the war in #Ukraine.

In his post on Instagram, he condemned the Russian aggression, said goodbye to #Russia and stated that he was taking the TINKOFF and LA DATCHA brands from the country. pic.twitter.com/f5nYo3LAmJ

— NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2022