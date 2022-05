Άμπερ Χερντ – δίκη: Τι διέγνωσε ψυχολόγος

Μία κλινική ψυχολόγος που προσλήφθηκε για να εξετάσει τη σχέση της Άμπερ Χερντ και του Τζόνι Ντεπ, υποστήριξε ότι η ηθοποιός πάσχει από δύο διαταραχές προσωπικότητας. Όπως επισήμανε, τα συμπτώματα των διαταραχών περιλαμβάνουν την «ανάληψη της προσωπικότητας» αγαπημένων προσώπων και το «να ντύνεται σαν αυτά» – λίγες ημέρες αφότου η Άμεπρ Χερντ κατηγορήθηκε ότι αντέγραψε τα ρούχα του πρώην συζύγου της στο δικαστήριο. Η 35χρονη Χερντ και το 58χρονος Ντεπ, οι οποίοι ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το 2015 και ήταν παντρεμένοι για ένα χρόνο πριν η Χερντ καταθέσει αίτηση διαζυγίου το 2016, δίνουν μάχη στο δικαστήριο τις τελευταίες εβδομάδες.

Η δίκη, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στη Βιρτζίνια, προσπαθεί να καθορίσει αν ένα δοκίμιο της Washington Post του 2018 που έγραψε η Χερντ, στο οποίο κατηγορούσε τον ηθοποιό για ενδοοικογενειακή κακοποίηση, δυσφήμισε τον Ντεπ. Την περασμένη εβδομάδα, πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατηγόρησαν τη Χερντ, ότι επίτηδες διάλεξε ρούχα για τη δίκη, που έμοιαζαν με σύνολα που είχε φορέσει στο παρελθόν ο Ντεπ, σε μια προσπάθεια να «παίξει παιχνίδια μυαλού».

It was just revealed that Amber Heard was diagnosed with histrionic personality disorder—an extreme form of narcissism. This was her reaction to hearing the doctor’s testimony. #JohnnyDeppVsAmberHeard pic.twitter.com/MRP8kDWf5b — Dee (@tasteofsanity) April 26, 2022

Τι υποστήριξε η ψυχολόγος για την Άμπερ Χερντ

Τώρα, μία ψυχολόγος έδωσε μια πιθανή εξήγηση για το γιατί μπορεί να προσπαθεί να ντύνεται όπως ο πρώην σύζυγός της και όπως υποστήριξε, το πιθανότερο είναι ότι η Χερντ πάσχει από οριακή διαταραχή προσωπικότητας (BPD). Η κλινική και ιατροδικαστική ψυχολόγος Δρ Σάνον Κάρι, η οποία κλήθηκε στο εδώλιο από τη νομική ομάδα του Τζόνι Ντεπ την Τρίτη, εξήγησε ότι οι άνθρωποι με BPD έχουν συχνά «προβλήματα ταυτότητας» με αποτέλεσμα να ντύνονται σαν τους ανθρώπους που «θέλουν να είναι γύρω τους». «Παίρνουν την προσωπικότητα των ανθρώπων που θέλουν να είναι κοντά τους. Τον τρόπο που ντύνονται, τον τρόπο που μιλούν», εξήγησε η Δρ Κάρι στους ενόρκους.

Κατά την πρώτη ημέρα της δίκης, στις 11 Απριλίου, ο Τζόνι Ντεπ εθεάθη να φοράει μια γραβάτα Gucci, η οποία είχε πάνω της μια μέλισσα. Και δύο ημέρες αργότερα, στις 13 Απριλίου, η Άμπερ Χερντ φόρεσε μια πολύ παρόμοια γραβάτα, η οποία είχε επίσης μια μέλισσα πάνω της. Ο κόσμος επεσήμανε επίσης ότι ο Ντεπ φόρεσε ένα γκρι κοστούμι για την πρώτη ημέρα της δίκης και η Χερντ εθεάθη στη συνέχεια να φοράει ένα παντελόνι και ένα πουκάμισο στο ίδιο χρώμα στο δικαστήριο στις 12 Απριλίου.

Στη συνέχεια, στις 18 Απριλίου, ο Τζόνι Ντεπ εμφανίστηκε στο δικαστήριο με τα μακριά του μαλλιά πιασμένα πίσω σε αλογοουρά. Την επόμενη μέρα, στις 19 Απριλίου, η Άμπερ Χερντ είχε τα μακριά της μαλλιά χτενισμένα με παρόμοιο τρόπο και πολλοί πίστεψαν ότι δεν ήταν σύμπτωση. Ο σταρ του Χόλιγουντ, φορούσε επίσης γυαλιά κατά τη διάρκεια πολλών ημερών της δίκης, και η Χερντ εθεάθη να χρησιμοποιεί ένα ζευγάρι που έμοιαζε με το δικό του στις 21 Απριλίου.

This lady, Dr. Shannon Curry, nuked Amber Heard's defense team earlier today. Dr. Curry made Amber Heard out to be everything she accused Johnny Depp of being. And Dr. Curry did it effortlessly & gloriously in front of everyone! Huzzah for Dr. Curry! #JusticeForJohnny pic.twitter.com/6nhkYu9H00 — Nuggy Panda (@nuggypanda) April 26, 2022

Ο Ντεπ αρνείται τους ισχυρισμούς της Χερντ

Ο Ντεπ αρνείται συνεχώς τους ισχυρισμούς της Χερντ εναντίον του και ζητά τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση και ποινική αποζημίωση τουλάχιστον 350.000 δολαρίων, μαζί με τις αμοιβές των δικηγόρων και τα δικαστικά έξοδα. Η κλινική και ιατροδικαστική ψυχολόγος δήλωσε στο δικαστήριο ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Χερντ είχε χαρακτηριστικά που συνάδουν με (BPD), καθώς και με Ιστριονική Διαταραχή Προσωπικότητας (HPD) – δύο καταστάσεις που συναντώνται σε άτομα με μοτίβα συναισθηματικής αστάθειας και συμπεριφοράς που επιδιώκει την προσοχή. Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησής της, η Κάρι εξήγησε ότι εξέτασε διάφορα υλικά της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών αρχείων της Άμπερ Χερντ, των αρχείων θεραπείας ψυχικής υγείας, των δικαστικών εκθεμάτων, των καταθέσεων μαρτύρων και των ηχογραφήσεων και βιντεοσκοπήσεων.

Συναντήθηκε επίσης με την πρωταγωνίστρια του Aquaman για αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια δύο διαφορετικών ημερομηνιών τον Δεκέμβριο του 2021, προτού καταλήξει τελικά σε μια διάγνωση. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Άμπερ Χερντ «υπερέβαλε κατάφωρα» τη διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD) που παρουσίαζε μετά το τέλος της σχέσης της με τον Τζόνι Ντεπ.

«Πολύ ακραίες συμπεριφορές»

Η Δρ Κάρι σημείωσε ότι η BPD της ηθοποιού, χαρακτηριζόταν από έναν «υποβόσκοντα τρόμο εγκατάλειψης» και πρόσθεσε ότι κάποιος με την πάθηση τείνει συχνά να κάνει «απελπισμένες προσπάθειες» για να σταματήσει να συμβαίνει αυτό. Αυτές μπορεί να είναι «πολύ ακραίες συμπεριφορές», πρόσθεσε. Η Κάρι είπε επίσης ότι ως αποτέλεσμα αυτών των διαταραχών, κάποιος σαν τη Χερντ θα μπορούσε να φαίνεται γοητευτικός στην αρχή μιας φιλίας ή σχέσης, αλλά ότι στη συνέχεια θα μπορούσε εύκολα να γίνει σκοτεινός.

«Θα δείτε τις σχέσεις να ξεκινούν πολύ έντονα, εξαιρετικά στενά», είπε. «Αυτό μπορεί να είναι η τέλεια αδελφή ψυχή τους και αρχικά όλα φαίνονται υπέροχα, αλλά η πραγματικότητα επανέρχεται, οι άνθρωποι δεν είναι τέλειοι». Η Κάρι δήλωσε ότι κάποιος με BPD συνήθως «ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την εμφάνιση και χρησιμοποιεί την εμφάνισή του για να αποκτήσει τον σεβασμό που αναζητά».

Amber Heard never expected Johnny Depp to actually sue her, she so clearly never thought any of this would see the light of day. Good on him for not being threatened into silence.#JusticeForJohnnyDepp #JohnnyDeppAmberHeardTrial pic.twitter.com/08fLpdjGxD — Khizar Arain (@KhizarArain16) April 30, 2022

Τα άτομα με HPD

Αποκάλεσε τη Χερντ μια «εξελιγμένη» και «υπολογισμένη» περίπτωση HPD- προσθέτοντας ότι από την ανάλυσή της, η νεαρή ηθοποιός φαινόταν σαν κάποιος που «θα σε χτυπούσε εκεί που πονάει» και ότι θα μπορούσε να είναι «πολύ, πολύ καταστροφική». Εν τω μεταξύ, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της HPD, εξήγησε η Δρ Κάρι, περιλαμβάνουν μια «υπερβολικά δραματική παρουσίαση» και «γρήγορες εναλλαγές μεταξύ συναισθημάτων», όπως το να μετατρέπεται από ζωηρή σε λυπημένη πολύ γρήγορα.

Τα άτομα με HPD έχουν «υπερευαισθησία στο να τους προσβάλλουν» και θα μπορούσαν να καταρρεύσουν στη μέση ενός εστιατορίου αν κάποιος εμφανιζόταν δύο λεπτά αργότερα, είπε η Κάρι. «Θα κάνουν πολλές κατηγορίες, θα έχουν αντιδραστικότητα, μεγάλη κλιμάκωση, μπορούν να αντιδράσουν επιθετικά, να εμποδίσουν σωματικά τους συντρόφους τους να προσπαθήσουν να φύγουν. Συχνά θα είναι υβριστικοί προς τους συντρόφους τους, μερικές φορές θα τους περιορίσουν σωματικά», πρόσθεσε. Δήλωσε επίσης, ότι τα άτομα με HPD, όπως η Άμπερ Χερντ, ζουν μια ζωή που χαρακτηρίζεται από «δράμα και ρηχότητα», προσθέτοντας ότι η υποκείμενη τάση είναι να «είναι πάντα το κέντρο της προσοχής» και χωρίς αυτό, ένα άτομο με HPD θα αισθανόταν «αρκετά άδειο».

Η Δρ Κάρι κατέθεσε ότι αρχικά προσλήφθηκε στις αρχές του περασμένου έτους για να εξετάσει τους φακέλους της νομικής διαμάχης μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πρώην και να εντοπίσει συμπεριφορές στη σχέση τους που μπορεί να συνάδουν με «βία μεταξύ συντρόφων». Η ειδικός, ωστόσο, αποκάλυψε ότι ο ρόλος της θα άλλαζε αρκετούς μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο, όταν της ζητήθηκε να παράσχει ψυχολογική αξιολόγηση της Χερντ.

https://twitter.com/laia6bcn/status/1518673022340804608

Οι αντιδράσεις στο Twitter και στο TikTok για το ντύσιμο της Άμπερ Χερντ

Κάθε πτυχή της δίκης καλύφθηκε έντονα από τα μέσα ενημέρωσης και αναλύθηκε ψυχαναγκαστικά από χιλιάδες θαυμαστές σε όλο τον κόσμο – συμπεριλαμβανομένου του τι φορούσαν οι δύο σταρ κάθε μέρα. Τόνοι τηλεθεατών στράφηκαν στο Twitter για να μοιραστούν τις σκέψεις τους σχετικά με τις όμοιες εμφανίσεις του Ντεπ και της Χερντ την περασμένη εβδομάδα, με έναν να την αποκαλεί «άρρωστη στο κεφάλι» επειδή «μιμείται» τα ρούχα του.

«Η Άμπερ Χερντ παίζει παιχνίδια του μυαλού με τον Τζόνι Ντεπ αντιγράφοντας τα ρούχα του στο δικαστήριο», πρόσθεσε ένα άλλο άτομο. Το γεγονός ότι η Άμπερ Χερντ αντιγράφει τα ρούχα του Τζόνι Ντεπ στο δικαστήριο είναι το κάτι άλλο… Κανείς δεν θα αντέγραφε ποτέ τα ρούχα του θύτη του», είπε κάποιος άλλος. «Η Άμπερ Χερντ είναι πολύ τρομακτική και χειριστική! Συνειδητοποίησα ότι μιμείται τα ρούχα που φοράει καθημερινά ο Τζόνι κατά τη διάρκεια αυτής της δίκης», έγραφε ένα άλλο tweet. «Η Άμπερ Χερντ αντικατοπτρίζοντας όλα τα ρούχα του Τζόνι Ντεπ είναι μια συνεχής προσπάθεια να βασανίσει το θύμα της», έγραψε ένα άλλο άτομο. «Δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να είναι πιο χυδαία».

Παρόμοια ρούχα

Άλλοι πήγαν στο TikTok για να συζητήσουν τα παρόμοια ρούχα της Χερντ και του Ντεπ, με κάποια βίντεο που δείχνουν τις εμφανίσεις τους να συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές. Κάποιοι εξοργίστηκαν ιδιαίτερα με την επιλογή των ρούχων της Άμπερ Χερντ, καθώς η αδελφή του Ντεπ, Κρίστι Ντεμπρόφσκι, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι κάποτε άκουσε την ηθοποιό να κατακεραυνώνει την αίσθηση του στυλ του Ντεπ. «Ο Τζόνι είπε στην Άμπερ ότι μόλις είχα μια συνάντηση με τον Dior και ότι ενδιαφέρονται γι’ αυτόν», δήλωσε η Ντεμπρόφσκι. «Η αντίδρασή της σε αυτό ήταν δυσπιστία και κατά κάποιο τρόπο αηδία γιατί είπε: “Dior – γιατί ο Dior να θέλει να συνεργαστεί μαζί σου; Αυτοί έχουν να κάνουν με τη φινέτσα και το στυλ και εσύ δεν έχεις στυλ”. Ήταν προσβλητικό».

A petition to remove Amber Heard from “Aquaman 2” surpasses 2.4 Million signatures amid the Johnny Depp trial pic.twitter.com/y7ovnR2z6F — My Mixtapez (@mymixtapez) April 29, 2022

Στο εν λόγω άρθρο του 2018, η Άμπερ έγραψε ότι έχει υποστεί ενδοοικογενειακή κακοποίηση, αλλά δεν ανέφερε ποτέ τον Τζόνι Ντεπ ονομαστικά. Ωστόσο, ο δικηγόρος του Ντεπ, Μπέντζαμιν Τσου, δήλωσε ότι ήταν σαφές ότι η Χερντ αναφερόταν στον πρωταγωνιστή του Χόλιγουντ. Ο Τζόνι Ντεπ κατηγορήθηκε ότι χαστούκισε την Αμερικανίδα ηθοποιό τρεις φορές το 2013, αφού εκείνη γέλασε με το περιβόητο τατουάζ του “Wino Forever”, και ότι της επιτέθηκε σε ένα ξέσπασμα κοκαΐνης και αλκοόλ με αφορμή τις κατηγορίες ότι τον απάτησε με τον «βιαστή» Τζέιμς Φράνκο. Αλλά τώρα, σχεδόν επτά χρόνια αφότου το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε, ο σταρ των Πειρατών της Καραϊβικής δήλωσε στο δικαστήριο ότι η Χερντ ήταν εκείνη που έγινε βίαιη όταν η σχέση τους χάλασε.

Συχνοί καβγάδες

Ο Τζόνι Ντεπ ισχυρίστηκε ότι το ζευγάρι είχε συχνούς καβγάδες που περιλάμβαναν «υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς» και “εκφοβισμό” από την ίδια, όταν ανέβηκε στο εδώλιο την περασμένη Τετάρτη. Ισχυρίστηκε επίσης ότι η Άμπερ Χερντ του πέταξε ένα μπουκάλι βότκα κατά τη διάρκεια ενός καυγά που ακολούθησε, αφού της ζήτησε να υπογράψει ένα προγαμιαίο συμβόλαιο το 2015 και είχε ως αποτέλεσμα να του κόψει το μεσαίο δάχτυλο. Ο σταρ την κατηγόρησε επίσης ότι άπλωσε ανθρώπινα περιττώματα στη δική του πλευρά του κοινού τους κρεβατιού το 2016. Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι είπε την αλήθεια στο άρθρο της και ότι η γνώμη της προστατεύεται ως ελευθερία του λόγου σύμφωνα με την Πρώτη Τροποποίηση του αμερικανικού Συντάγματος. Η Άμπερ Χερντ ζητά αποζημίωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων και ισχυρίζεται ότι η νομική του ομάδα την κατηγόρησε ψευδώς ότι κατασκεύασε τους ισχυρισμούς εναντίον του Ντεπ.