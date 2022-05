Διορισμοί εκπαιδευτικών – Κεραμέως: Θα προχωρήσουμε και σε άλλες προσλήψεις

Για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, τα self test αλλά και για το ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, μίλησε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως στο «MEGA Σαββατοκύριακο», «Ανακοινώσαμε ένα νέο πρωτόκολλο, το οποίο ακολουθεί την διεθνή τάση για την αποκλιμάκωση των μέτρων, είμαστε από τις ελάχιστες χώρες που κάνουμε self test, διατηρούμε τη μάσκα, ενώ self test θα γίνονται μόνο εάν βρεθεί κρούσμα στο σχολείο και παρέχεται δωρεάν. Οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ένα rapid test κάθε εβδομάδα. Διατηρούνται τα μέτρα και έτσι προχωράμε σιγά σιγά στην αποκλιμάκωση», ανέφερε αρχικά η κ. Κεραμέως.

«Ήταν μία δύσκολη χρονιά και το “στοίχημα” κερδίθηκε, γιατί τα παιδιά μας δεν έχασαν ούτε μία μέρα μαθημάτων. Όσο αφορά στο ζήτημα που έχει προκύψει για την ηπατίτιδα, παρακολουθούμε και εμείς και το υπουργείο Υγείας και θα αναμένουμε τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας γι’ αυτό το θέμα», τόνισε η κ. Κεραμέως.

Νίκη Κεραμέως για πανελλαδικές εξετάσεις και τέλος σχολικής χρονιάς

Όσο αφορά στο τέλος σχολικής χρονιάς, η κ. Κεραμέως ανέφερε πως, «Τα Λύκεια τελειώνουν στις 20 Μαΐου, και ακολουθούν οι εξετάσεις, οι απολυτήριες και εν συνεχεία οι πανελλαδικές. Τα Γυμνάσια τελειώνουν τέλος Μαΐου και ακολουθούν οι προαγωγικές εξετάσεις και τέλος τα Δημοτικά τελειώνουν στις 15 Ιουνίου». «Οι Πανελλαδικές ξεκινούν για τα επαγγελματικά Λύκεια στις 2 Ιουνίου και για τα Γενικά Λύκεια στις 3 Ιουνίου. Κάνουμε προσπάθεια να βγουν τα αποτελέσματα φέτος νωρίτερα. Διατηρείται η ελάχιστη βάση εισαγωγής, τα ίδια τα πανεπιστήμια έχουν επιλέξει τη βαρύτητα που θα μετράει το κάθε μάθημα όπως και τις ελάχιστες βάσεις. Αυτό γίνεται για την αναβάθμιση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων», πρόσθεσε.

Νίκη Κεραμέως για Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Η υπουργός Παιδείας, μίλησε και για την πανεπιστημιακή αστυνομία. «Το μέτρο προχωρά και έρχεται να προστεθεί σε κάποια άλλα μέτρα που έχουν παρθεί για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων. Ήδη από το 2019 έχει καταργηθεί το άσυλο και οι Αρχές να επεμβαίνουν όταν παρίσταται ανάγκη. Για παράδειγμα ένας χώρος του ΑΠΘ που τελούσε υπό κατάληψη για 34 χρόνια, θα γίνει βιβλιοθήκη. Η ομάδα προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, θα λάβει ειδική εκπαίδευση, ωστόσο εκκρεμεί η απόφαση του ΣτΕ για την υλοποίηση του σχεδίου της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Είναι το ΕΚΠΑ, το ΑΠΘ, το Εθνικό μετσόβιο Πολυτεχνείο και η ΑΣΟΕΕ τα ιδρύματα που πρόκειται να μπει η πανεπιστημιακή αστυνομία», επεσήμανε χαρακτηριστικά στο «MEGA Σαββατοκύριακο». «Δεν θα φέρουν πυροβόλο όπλο κατά τα άλλα μπορούν να φέρουν τον εξοπλισμό που έχουν δικαίωμα να έχουν», ξεκαθάρισε.

Voucher 200 ευρώ

Για το voucher των 200 ευρώ και για τους εκπαιδευτικούς, η Νίκη Κεραμέως αποκάλυψε πως, «Έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση για το voucher των 200 ευρώ για τους εκπαιδευτικούς σε οριζόντια παροχή. Την άλλη βδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα για τους προμηθευτές και εν συνεχεία θα ανοίξει για τους εκπαιδευτικούς».

Διορισμοί εκπαιδευτικών

Τέλος, η κ. Κεραμέως, εξήγγειλε νέους διορισμούς εκπαιδευτικών. Χαρακτηριστικά είπε πως, «Η Πολιτεία για 12 χρόνια δεν είχε διορίσει ούτε έναν εκπαιδευτικό. Η κυβέρνηση έχει διορίσει 16.000 εκπαιδευτικούς τα πρώτα 2,5 χρόνια. Θα προχωρήσουμε και σε άλλες προσλήψεις εκπαιδευτικών έτσι ώστε να μην παραμείνουν αναπληρωτές για πάντα». «Κάθε φορά που ανοίγουν πίνακες, η πολιτεία τραβά όσους χρειάζεται και αυτό γίνεται κάθε φορά που χρειάζεται η εκπαίδευση», κατέληξε.