Λαβρόφ για Χίτλερ: Διπλωματικό επεισόδιο Ρωσίας – Ισραήλ για τη δήλωση του Ρώσου ΥΠΕΞ

Για αντισημιτισμό κατηγορεί τον Ρώσο ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, ο στενός σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι, Μιχαήλ Ποντόλιακ, με ανάρτησή του στο twitter. Ο Λαβρόφ, μιλώντας σε ιταλικό Μέσο, ξεδίπλωσε για άλλη μια φορά τη ρωσική προπαγάνδα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, επανέλαβε τα περί αποναζιστικοποίησης της Ουκρανίας και αρνήθηκε για μια ακόμη φορά τη σφαγή αμάχων που έκαναν οι Ρώσοι στην Μπούκα προκαλώντας παγκόσμιο αποτροπιασμό. «Ο Ζελένσκι μπορεί να φέρει την ειρήνη αν σταματήσει τις εχθροπραξίες και πάψει να δίνει εντολές σε νεοναζιστικά τάγματα. Δεν ζητούμε να παραδοθεί, αλλά να δώσει εντολή για διακοπή των εχθροπραξιών και να αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι πολίτες», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Στην ερώτηση του Ιταλού δημοσιογράφου Τζουζέπε Μπρίντιζι, «πώς είναι δυνατόν ο Ζελένσκι να κατηγορείται για ναζιστικοποίηση της Ουκρανίας, από τη στιγμή που είναι εβραϊκής καταγωγής», ο υπεύθυνος της ρωσικής διπλωματίας απάντησε: «Και τι σημαίνει αν ο Ζελένσκι είναι Εβραίος. Αυτό δεν αφαιρεί τίποτα από τον ναζιστικό χαρακτήρα της Ουκρανίας», είπε ο Σεργκέι Λαβρόφ στο ιταλικό κανάλι Zona Bianca, και πρόσθεσε: «Και ο Χίτλερ ήταν εβραϊκής καταγωγής. Και ο ίδιος ο εβραϊκός λαός, άλλωστε, λέει ότι οι μεγαλύτεροι αντισημιτιστές είναι, ακριβώς, οι ίδιοι οι εβραίοι». Με τα λόγια αυτά, ο Λαβρόφ επανέλαβε τις απαράδεκτες θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με τις οποίες ο Χίτλερ είχε εβραϊκές ρίζες και γι’ αυτό τον λόγο έγινε αντισημίτης και δολοφόνησε έξι εκατομμύρια Εβραίους, θεωρίες που έχουν καταρριφθεί.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η κυβέρνηση του Ισραήλ κάλεσε σήμερα για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη στη χώρα, ενώ ο πρόεδρος του «Μουσείου της Μνήμης» της Ιερουσαλήμ, Ντανί Νταγιάν, δήλωσε ότι «πρόκειται για ψευδείς, επικίνδυνες και παραληρηματικές δηλώσεις». «Οι δηλώσεις του υπουργού Λαβρόφ είναι σκανδαλώδεις, ασυγχώρητες και πρόκειται για ένα τραγικό ιστορικό λάθος», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε μιλήσει πρόσφατα στο ισραηλινό κοινοβούλιο και είχε καλέσει το Ισραήλ «να επιλέξει» και να στηρίξει την Ουκρανία έναντι της Ρωσίας, ενώ ζήτησε να του αποσταλούν όπλα. Ας σημειωθεί ότι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου, το Ισραήλ προσπαθεί να κρατήσει ίσες αποστάσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Συγκεκριμένα, το Ισραήλ έστειλε υλικό προστασίας στο Κίεβο, αλλά όχι όπλα.

Λίγο αργότερα, ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον Λαβρόφ για «αντισημιτισμό» και πως «η Ρωσία είναι διάδοχος της ναζιστικής ιδεολογίας». «Οι άμεσες αντισημιτικές δηλώσεις του Σεργκέι Λαβρόφ, οι κατηγορίες κατά των Εβραίων για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και το Ολοκαύτωμα είναι η απόδειξη ότι η Ρωσία είναι διάδοχος της ναζιστικής ιδεολογίας. Προσπαθώντας να ξαναγράψει την Ιστορία, η Μόσχα απλώς αναζητεί επιχειρήματα για να δικαιολογήσει τις μαζικές δολοφονίες των Ουκρανών», έγραψε ο Ποντόλιακ.

Και συνέχισε: «Συμπερασματικά, η Ρωσία: α) αξιολογεί λανθασμένα τον κόσμο και τη θέση του σε αυτόν, β) κατηγορεί τους Εβραίους για την πρόκληση πολέμου, επανεξετάζει την παγκόσμια Ιστορία υπέρ του ναζισμού και του δικαιώματος στην ιδεολογική δολοφονία και γ) επεκτείνει το στρατιωτικό οπλοστάσιο χωρίς να παραμελεί τις τεχνολογίες της τρομοκρατίας και της γενοκτονίας».

Foreign Minister Lavrov’s remarks are both an unforgivable and outrageous statement as well as a terrible historical error. Jews did not murder themselves in the Holocaust. The lowest level of racism against Jews is to accuse Jews themselves of antisemitism.

— יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) May 2, 2022