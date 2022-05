Μιχαΐλοβιτς λευχαιμία: Ο προπονητής της Μπολόνια πήρε εξιτήριο!

Νικητής σε μία ακόμα «μάχη» του με την λευχαιμία βγήκε ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς! Ο προπονητής της Μπολόνια πήρε εξιτήριο μετά από νοσηλεία 34 ημερών λόγω πιθανής υποτροπής της μυελώδους λευχαιμίας, αφού ο οργανισμός του ανταποκρίθηκε θετικά στις χημειοθεραπείες και οι γιατροί του έκριναν καθησυχαστικά τα σημάδια, δίνοντάς του το ελεύθερο να επιστρέψει στην οικογένειά του. Ο 53χρονος τεχνικός είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο «Sant’Orsola» της Μπολόνια στις 29 Μαρτίου, τρία χρόνια περίπου από την πρώτη του περίοδο νοσηλείας.

Όπως ήταν λογικό, τα καθήκοντά του στους Ροσομπλού ανέλαβε ο βοηθός του μέχρι το τέλος της σεζόν και ο ίδιος ανέλαβε να καθοδηγεί εξ αποστάσεως τους παίκτες του, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό του τόσο στο νοσοκομείο όσο και μέσα στο χορτάρι, σημειώνοντας έξι σερί ματς χωρίς ήττα κάτι που η Μπολόνια δεν είχε πετύχει από τον Απρίλιο του 2012!

Sinisa Mihajlovic was today discharged from Sant'Orsola Hospital and is in good condition.

Forza Mister, we are with you! ❤️💙 pic.twitter.com/nfGAJkT56l

