Σύνδρομο εγκλεισμού: 36χρονη βρέθηκε νεκρή «βυθισμένη» στον καναπέ

Αντιμέτωποι με την κατηγορία του φόνου είναι οι γονείς μιας 36χρονης που έπασχε από το σύνδρομο εγκλεισμού και βρέθηκε νεκρή, «βουλιαγμένη» στον καναπέ του σαλονιού της. Η 64χρονηΣίλια και ο 65χρονος Κλέι Φλέτσερ θα βρεθούν ενώπιον ενόρκων τη Δευτέρα, καθώς η 36χρονη κόρη τους Λέισι Έλεν βρέθηκε εν μέρει γυμνή, καθισμένη όρθια και βυθισμένη σε μια τρύπα σε έναν καναπέ καλυμμένη από την κορυφή έως τα νύχια με ούρα, περιττώματα και δαγκώματα εντόμων, με ζωντανά έντομα και περιττώματα τρωκτικών γύρω της στο κατά τα άλλα τακτοποιημένο σπίτι τους στο Σλότερ στις ΗΠΑ, όπως δήλωσε ο ιατροδικαστής Έουελ Ντιούιτ Μπίκχαμ στην Daily Mail. «Η σκηνή ήταν αρρωστημένη. Έχω δει αρκετά φρικτά πράγματα στη ζωή μου, αλλά τίποτα σαν αυτό» δήλωσε ο Μπίκχαμ, προσθέτοντας ότι η γυναίκα είχε πληγές που έφταναν μέχρι το κόκαλο.

Η Λέισι έπασχε από το σύνδρομο εγκλεισμού, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από πλήρη παράλυση των εκούσιων μυών, εκτός από εκείνους που ελέγχουν τα μάτια. Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι της οικογένειας στο προάστιο βόρεια του Μπατόν Ρουζ στις 3 Ιανουαρίου και βρήκε το φρικιαστικό σκηνικό, όταν οι γονείς της κάλεσαν την αστυνομία επειδή η Λέισι δεν ανέπνεε, δήλωσαν οι εισαγγελείς. Οι γονείς υποτίθεται πως ήταν οι φροντιστές του κοριτσιού, αλλά σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η 36χρονη δεν είχε πάει σε γιατρό εδώ και 20 χρόνια. «Είναι ασυνείδητο, κάτι για το οποίο μπορείς να φτιάξεις ταινίες τρόμου» είπε.

Our culture is sick…

The parents of 36-year-old daughter Lacey Ellen Fletcher may face second-degree murder charges after their daughter’s remains were found "melted" into their living room couchhttps://t.co/aiI7JiDBHS

— ThunderousApplause (@ThunderousAppl4) April 29, 2022