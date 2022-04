Τζόνι Ντεπ – δίκη: «Θα θυμόμουν το πέος του» κατέθεσε ο σωματοφύλακάς του

Κάτι από σενάριο κωμωδίας έχει αρχίσει να θυμίζει η δικαστική διαμάχη του πρώην ζευγαριού Τζόνι Ντεπ και Άμπερ Χερντ. Εάν μπορεί να διακρίνει κάποιος κάτι αστείο στη θλιβερή κατά τα άλλα υπόθεση, το εντοπίζει όταν διαβάζει για την κατάθεση – μέσω zoom – του πρώην σωματοφύλακα του σταρ του Χόλιγουντ. Ο Μάλκολμ Κονόλι ρωτήθηκε αν ήταν αλήθεια ότι ο Τζόνι Ντεπ ούρησε στο φουαγιέ του σπιτιού του ζευγαριού στην Αυστραλία, κατά τη διάρκεια ενός καβγά το 2015. Απάντησε το εξής: «Νομίζω ότι θα θυμόμουν αν είχα δει το πέος του κυρίου Ντεπ». Με αυτή την διόλου συνηθισμένη απάντηση καθήλωσε, κάτα κάποιον τρόπο, τα πλήθη, κάνοντας τον πασίγνωστο ηθοποιό να ξεσπάσει σε γέλια, όπως και πολλούς άλλους στη δικαστική αίθουσα.

Τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως από τη δίκη του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ, μοιάζουν βγαλμένα από ταινία. Μετά τις αποκαλύψεις που δείχνουν τον ταραχώδη έγγαμο βίο τους, μία νέα κατάθεση ήρθε για να γείρει τη ζυγαριά ακόμη μία φορά υπέρ του Ντεπ. Σύμφωνα με τη νέα μαρτυρία, η Χερντ είχε ζητήσει αρκετά μεγάλη οικονομική κάλυψη από τον εν διαστάσει τότε, σύζυγό της, για να μην βγάλει στη «φόρα» προσωπικά τους ζητήματα.

Με επιστολή της 24ης Μαΐου 2016 από τη δικηγόρο της, Σαμάνθα Σπέκτορ, η Χερντ αναζητούσε μια συμφωνία για να «κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να κρατήσει τα προσωπικά τους μακριά από τα μέσα ενημέρωσης». Η Σπέκτορ είπε ότι η ηθοποιός απαίτησε «αποκλειστική χρήση και κατοχή του μαύρου Range Rover, του οχήματος δηλαδή, που οδηγεί αυτή τη στιγμή, με τον Ντεπ να συνεχίσει να κάνει όλες τις πληρωμές».

Amber Heard sought plush payoff from Johnny Depp in exchange for discretion https://t.co/r4tGfMIHtU pic.twitter.com/oVyPQZGKKN

Η Χερντ ήθελε επίσης «αποκλειστική χρήση και κατοχή του 849 S. Broadway, Penthouse Nos. 1, 3 και 5 με τον Ντεπ να συνεχίζει να πληρώνει στεγαστικά δάνεια, κοινόχρηστα κ.λπ.», και επίσης ζήτησε 100.000 δολάρια σε νομικές αμοιβές και 25.000 δολάρια για δικαστικά έξοδα». Ανάμεσα στα περιουσιακά στοιχεία που φέρεται να ζήτησε η Χερντ από τον Ντεπ, ήταν και το ρετιρέ στο Eastern Columbia.

Πρόκειται για ένα σπίτι περίπου 180 τ.μ., που διαθέτει δύο μπάνια και ένα τεράστιο σαλόνι, με υψηλές οροφές και μια τοιχογραφία κατά μήκος όλου του τοίχου. Πρόκειται για το πιο εντυπωσιακό από τα ρετιρέ που έχει ο Ντεπ στο Λος Άντζελες, αφού στεγάζεται στην κορυφή του εμβληματικού κτιρίου. Οι μαρμάρινοι τοίχοι στο εσωτερικό και η μεγάλη πισίνα στο εξωτερικό, δείχνουν ότι το ρετιρέ που φέρεται να έχει ζητήσει η Χερντ από τον ηθοποιό, είναι μεγάλης αξίας. Είναι επίσης γεγονός, ότι ο ηθοποιός είχε δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο κτίριο αφού είχε αγοράσει 5 διαμερίσματα.

Fun fact : Depp began purchasing his Eastern Columbia 5 units in 2007, eventually buying up an entire wing of the glamorous Art Deco building. /Depp has officially divested himself of his dramatic penthouses five units sold 13 nov. 2017. #JusticeForJohnnyDepp #truth #fact pic.twitter.com/1Obc1XP3WO

Η συγκεκριμένη επιστολή παρουσιάστηκε στη δικαστική αίθουσα την Τετάρτη, ενώ σε κατάθεσή του την Πέμπτη, ο Γενικός Σύμβουλος του ACLU (Αμερικανική Ένωση για τις Πολιτικές Ελευθερίες), Τέρενς Ντόχερτι, υποστήριξε ότι είχε επικοινωνήσει με τη Χερντ και όπως είπε «μάθαμε ότι αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες». Έπειτα υποστήριξε πως οι συνεισφορές στον οργανισμό περιλάμβαναν δωρεά 1 εκατομμυρίου δολαρίων από τον Έλον Μασκ, ο οποίος έβγαινε με τη Χερντ μετά τον χωρισμό της με τον Ντεπ. Σε άλλη μαρτυρία, ο Ντόχερτι ισχυρίστηκε ότι τα στελέχη του ACLU προσπάθησαν να ενισχύσουν το άρθρο του 2018 στη Washington Post σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία που ισχυρίζεται πως υπέστη η Χερντ. Ο ίδιος απέφυγε να κατονομάσει τον Ντεπ, αλλά οι αναφορές του στην κατάθεσή του σκιαγραφούσαν τον ηθοποιό.

Trinity Esparza, concierge at the Eastern Columbia Building where Johnny Depp & Amber Heard resided saw Ms. Heard on multiple occasions after the alleged May 21, 2016, incident uninjured, not wearing any makeup.

Full statement: https://t.co/fFrnXeEp3V pic.twitter.com/na8MbiLpkw

— The Right Side of the Roaring Rapids (@roaringrapids22) March 8, 2022