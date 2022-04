Πολ ΜακΚάρτνεϊ 2022: Πρώτη συναυλία με τη σημαία της Ουκρανίας

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ κυμάτισε την ουκρανική σημαία, καθώς ξεκίνησε την παγκόσμια περιοδεία του για το 2022 στο Σπόκειν στην πολιτεία Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. Στις 28 Απριλίου, το πρώην μέλος των Beatles έδωσε συναυλία διάρκειας 2,5 ωρών ερμηνεύοντας πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του βρετανικού συγκροτήματος. Το σκέλος της περιοδείας του «Got Back» στη Βόρεια Αμερική περιλαμβάνει συναυλίες στις πόλεις Σιάτλ, Όκλαντ, Λος Άντζελες, Χόλιγουντ, Βοστώνη και Βαλτιμόρη. Ο Βρετανός τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός, μπασίστας και ποιητής θα είναι το πρώτο όνομα στο Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 25 Ιουνίου.

Remembering playing for our friends in Ukraine in Independence Square in 2008 and thinking of them in these difficult times. We send our love and support. 🇺🇦 #StandWithUkraine 1/2 pic.twitter.com/aGTQ3xW9KX

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) February 28, 2022