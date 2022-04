Αλεξάνδρα Παναγιώταρου After Dark: Από το να περνάω αδιάφορη, ας ακουστεί και κάτι κακό

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά και είχε πολλά να πει. Πηγαίνοντας στο «εξομολογητήριο» του «After Dark» το μοντέλο είχε διάθεση για αποκαλύψεις και έδωσε απαντήσεις στις «καυτές» ερωτήσεις του παρουσιαστή. Όπως για παράδειγμα ποιο είναι το πιο ακραίο μέρος που έχει κάνει σεξ αποκαλύπτοντας πως είναι οι τουαλέτες σε σινεμά και η πιλοτή. Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι δύσκολα θα πήγαινε στο Survivor, γιατί είναι σκληροπυρηνικό, αλλά όπως πρόσθεσε «ποτέ μη λες ποτέ με μένα». Στην ερώτηση ποιο ήταν το τελευταίο πράγμα με το οποίο εκνευρίστηκε, η Αλεξάνδρα απάντησε: «Να με υποτιμάνε, να υποτιμάνε τη νοημοσύνη μου είναι κάτι που εκνευρίζει. Εντάξει, συμβαίνει πολύ συχνά αυτό με τις γυναίκες που ασχολούμαστε λίγο παραπάνω με την εμφάνισή μας, να μην γεμίζουμε το μάτι του άλλου».

«Θέλω να ακούω το όνομά μου και πολλές φορές η δυσφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση. Από το να περνάω αδιάφορη, ας ακουστεί και κάτι κακό. Πες το κι ας πέσει κάτω», είπε απαντώντας αν προτιμά να μην γράφεται τίποτα για εκείνην ή να γράφονται πράγματα που δεν ισχύουν.

Μου αρέσει το διαφορετικό

«Μου αρέσει το διαφορετικό. Σαν άνθρωπος που αρέσει να δοκιμάζω διάφορα πράγματα. Μπορεί και να έρθει σύντομα η ενασχόλησή μου με το τραγούδι. Έχω δοκιμάσει κάποια ντέμο, έχω ξεκινήσει να το “χτίζω”, στην Panik», αποκάλυψε για το αν προτίθεται να ασχοληθεί με το τραγούδι ύστερα και από τη νίκη της στο μουσικό σόου Just the Two of Us. «Ήταν ένας τύπος που νόμιζε ότι έχουμε σχέση και μου έστελνε επί μήνες. Το ζούσε μόνος του όλη την ιστορία. Δεν απαντούσα. Κατεβατά ολόκληρα. Το πήρα λίγο στην πλάκα αλλά ήταν τρομακτικό. Σταμάτησε αφού του έστειλα δυο τρία πράγματα. Έβαλα τότε το αγόρι μου να του στείλει και το σταμάτησε», είπε για ακραία μηνύματα που έχει δεχτεί στα κοινωνικά της προφίλ.

Έχω συγχωρήσει απιστία

«Με νευριάζει πολύ, αισθάνομαι ανασφάλεια μετά την απιστία, αισθάνομαι ότι δεν είναι το ίδιο, αλλά αν είμαι ερωτευμένη πραγματικά και επειδή είμαι από τις γυναίκες που αν καταλάβουν ότι κάτι δεν το έχουν κάτι 100% κολλάνε πιο πολύ τη συγχωρώ. Με πιάνει και το εγωιστικό, γιατί κοίταξε και αυτή, δεν του φτάνω, οπότε πρέπει να τον κατακτήσω. Έχω συγχωρήσει απιστία», ομολόγησε. «Δεν θα ήθελα ποτέ να ξυπνήσω άντρας, είναι τραγικό. Θα ήμουν πολύ χαλαρός τύπος. Δεν θα ήμουν ο “κυνηγός”. Θα έκανα ό,τι κάνω και ως γυναίκα. Δεν θα ήθελα να ήμουν άντρας».

«Όταν ήμουν μικρή κι επειδή έμοιαζα πάρα πολύ με αγόρι, η μητέρα μου με έντυνε σαν αγόρι με φώναζαν “Αλέκο”, μέχρι τα 6-7, ειδικά η νονά μου. Με έντυνε και τσολιά. Θυμάμαι σε κάποια γενέθλια η μαμά μου να με έχει ντύσει αγοράκι κανονικά με γραβάτα, σβήνω τα κεράκια και στο δεξί μου χέρι να κρατάω τη Barbie» εξομολογήθηκε για παρατσούκλι που της έχουν βγάλει και δεν της αρέσει καθόλου. «Το μέγεθος μετράει, αλλά είμαι πιο πολύ της ποιότητας, του τρόπου» είπε ενώ δήλωσε ότι δεν τρέχει πίσω από έναν άντρα που διεκδικεί κάποια άλλη.