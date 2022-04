Viral: Ο αμερικανικός στρατός επέστρεψε γενέθλια τούρτα σε Ιταλίδα μετά από… 77 χρόνια!

Μία ηλικιωμένη Ιταλίδα έλαβε την γενέθλια τούρτα της από τον αμερικανικό στρατό, ακριβώς 77 χρόνια αφότου Αμερικανοί στρατιώτες που πολεμούσαν στο χωριό όπου κατοικούσε της την στέρησαν. Την ανακοίνωση της παράδοσης της τούρτας, την περασμένη Πέμπτη, στην Μέρι Μιόν, έκανε ο ίδιος ο στρατός των ΗΠΑ, στην επίσημη ιστοσελίδα του. Η τελετή έλαβε χώρα ενόψει των 90ων γενεθλίων της, στις 29 Απριλίου, και οργανώθηκε από ιταλούς αξιωματούχους, στο Giardini Salvi, ένα πάρκο στην καρδιά της Βιτσέντζα.

Στις 28 Απριλίου 1945, αμερικανικά στρατεύματα από την 88η Μεραρχία Πεζικού πολεμούσαν εναντίον Γερμανών στρατιωτών στη βορειοανατολική ιταλική πόλη. Η Μιόν ήταν μόλις έφηβη όταν η μάχη έφτασε στο χωριό της, το Σαν Πιέτρο. Καθώς Γερμανοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ κοντά στο αγρόκτημά της, κρύφτηκε με τη μητέρα της στη σοφίτα. Όταν ξύπνησε το επόμενο πρωί, οι Αμερικανοί στρατιώτες είχαν πάρει τη φρεσκοψημένη τούρτα γενεθλίων που είχε αφήσει η μητέρα της στο περβάζι του παραθύρου τους.

Τουλάχιστον 19 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια εκείνης της μάχης και αρκετά αμερικανικά τανκς καταστράφηκαν. Στη συνέχεια, κάτοικοι στη Βιτσέντζα δημιούργησαν δεσμούς με τον αμερικανικό στρατό, υποδεχόμενοι τους στρατιώτες με ψωμί και κρασί.

US Army replaces cake stolen during World War II for Meri Mion's 90th birthday https://t.co/r0uHO3FDfo pic.twitter.com/afO6ymjdGo

— New York Post (@nypost) April 29, 2022