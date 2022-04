Το Φάντασμα του Κιέβου: Νεκρός ο θρυλικός πιλότος που κατέρριψε 40 ρωσικά αεροσκάφη

Ο θρυλικός πιλότος με το προσωνύμιο «το Φάντασμα του Κιέβου» σκοτώθηκε στη μάχη. Πρόκειται για έναν πιλότο που πολεμούσε για την Ουκρανία εναντίον των ρωσικών δυνάμεων, και πήρε το όνομα αυτό επειδή λέγεται ότι κατέρριψε περισσότερα από 40 αεροσκάφη των Ρώσων στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου. Η βρετανική εφημερίδα The Times μετέδωσε ότι ο πιλότος, το πραγματικό όνομα του οποίου αποκαλύπτει ως Stepan Tarabalka, σκοτώθηκε τον περασμένο μήνα όταν το αεροσκάφος του, τύπου MiG-29, καταρρίφθηκε στις 13 Μαρτίου από τις ρωσικές δυνάμεις.

Γρήγορα απέκτησε φήμη σε παγκόσμιο επίπεδο αφού αναφέρθηκε ότι κατέρριψε έξι ρωσικά αεροσκάφη την πρώτη ημέρα της εισβολής, όπως είχε γνωστοποιήσει η ουκρανική κυβέρνηση. Ωστόσο, στη συνέχεια αυξήθηκαν οι εικασίες ότι το «Φάντασμα του Κιέβου» ήταν ένας ουκρανικός μύθος που σχεδιάστηκε για να εμπνεύσει γενναιότητα στις τάξεις των μαχητών της χώρας. Τώρα, πηγές επιβεβαίωσαν την ταυτότητά του και τον θάνατό του στους The Times. Το κράνος και τα γυαλιά του αναμένεται να πωληθούν σε δημοπρασία στο Λονδίνο.

There is reportedly a Ukrainian fighter pilot who has taken out 6 Russian jets in air to air combat. He is being called the "Ghost of Kyiv"pic.twitter.com/zCdK2URsHM

