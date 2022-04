Καύσωνας Ινδία: Ακραίες θερμοκρασίες στο Νέο Δελχί, σε δεινή κατάσταση η χώρα

Αντιμέτωπη με ακραίο καύσωνα βρίσκεται εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα η Ινδία. Οι πυροσβέστες στο Νέο Δελχί προσπαθούσαν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο μια πυρκαγιά που ξέσπασε πριν τρεις ημέρες σε τεράστια χωματερή στην ινδική πρωτεύουσα, την ώρα που το βόρειο τμήμα της Ινδίας είναι αντιμέτωπο με ένα κύμα ακραίου καύσωνα. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η θερμοκρασία στο Νέο Δελχί σήμερα ενδέχεται να φτάσει έως και τους 46 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποίηση και έχουν συμβουλεύσει τους ευάλωτους πολίτες να αποφεύγουν να βγαίνουν από το σπίτι τους.

Σήμερα το πρωί περίπου 30 πυροσβέστες μάχονταν ακόμη με τις φλόγες σε περιοχές της χωματερής όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη, δήλωσε αξιωματούχος της πυροσβεστικής, ενώ πρόσθεσε ότι αναμένει πως η πυρκαγιά θα έχει τεθεί υπό έλεγχο ως την Παρασκευή. Απειλητικά για τη ζωή κύματα καύσωνα έφτασαν στην Ινδία έναν μήνα νωρίτερα από το κανονικό, καταρρίπτοντας ρεκόρ θερμοκρασίας, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν 38 βαθμούς Κελσίου.

India is getting too hot too early, raising the risk of fires, Prime Minister Narendra Modi warned on Wednesday, as a heatwave gripped much of the country and a landfill site burned on the capital's outskirts https://t.co/UyhUqWXGwY 1/5 pic.twitter.com/EKeeh9O2qh — Reuters Science News (@ReutersScience) April 27, 2022

Ο πιο θερμός Μάρτιος των τελευταίων 122 ετών

Το χειρότερο κύμα καύσωνα αναμένεται αργά αυτή την εβδομάδα έως αυτό το Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες που πλησιάζουν τους 5-8 βαθμούς Κελσίου πάνω από το κανονικό στη βόρεια και βορειοδυτική Ινδία καθώς και σε περιοχές του Πακιστάν. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι θα εκτεθούν σε υπερβολική ζέστη — το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού, σύμφωνα με τον Scott Duncan, ειδικό σε ακραία κλίματα. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία για την Ινδία που καταγράφηκε τον Μάρτιο του 2022 ήταν η υψηλότερη που καταγράφηκε τα τελευταία 122 χρόνια, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό Τμήμα της Ινδίας (IMD). Ο μέσος όρος υψηλών θερμοκρασιών του Μαρτίου ήταν 33,10 Κελσίου.

Τρεις άλλες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε λιγότερο από ένα μήνα στη μεγαλύτερη χωματερή της ινδικής πρωτεύουσας, τη Γκαζιπούρ, ένα τεράστιο βουνό απορριμμάτων ύψους 65 μέτρων, πράγμα που επιβαρύνει δραματικά τον ήδη μολυσμένο αέρα της πόλης. Ειδικοί αποδίδουν τις πυρκαγιές αυτές στον καύσωνα που πλήττει την πόλη. Σύμφωνα με τον Πραντίπ Χαντελουάλ, πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης απορριμμάτων του Νέου Δελχί, όλες αυτές οι πυρκαγιές ενδέχεται να προκλήθηκαν από τις ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες που επιταχύνουν την αποσύνθεση των οργανικών απορριμμάτων.«Ο ξηρός και ζεστός καιρός προκαλεί την έκλυση υπερβολικής ποσότητας μεθανίου στις χωματερές γεγονός που οδηγεί στο ξέσπασμα πυρκαγιών», εξήγησε.

This heatwave in India is just so worrying. Not being able to cool off at night is what makes this so dangerous.

Look at these night time temperatures in Celsius and Fahrenheit: pic.twitter.com/tHLPHEzxwu — Wolfgang Blau (@wblau) April 26, 2022

Πάνω από 6.500 άνθρωποι έχουν πεθάνει από καύσωνα από το 2010

Στο Νέο Δελχί καταγράφονται από τον Μάρτιο θερμοκρασίες πολύ πάνω από τις κανονικές. Στην πόλη καταγράφηκε τον περασμένο μήνα ανώτατη θερμοκρασία 40,1 βαθμών Κελσίου, η υψηλότερη που έχει καταγραφεί για τον μήνα αυτό από το 1946. Τα κύματα καύσωνα έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 6.500 ανθρώπων στην Ινδία από το 2010 και οι επιστήμονες αποδίδουν την αύξηση στη συχνότητα και την ένταση του φαινομένου στην κλιματική αλλαγή.