Μίνο Ραϊόλα – ποιος είναι: Έφυγε από τη ζωή ο μάνατζερ των διάσημων ποδοσφαιριστών

Πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο υψηλού προφίλ ατζέντης ποδοσφαιριστών Μίνο Ραϊόλα. Ο Ραϊόλα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους μάνατζερ ποδοσφαίρου στον κόσμο, εκπροσωπώντας τους Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Πολ Πογκμπά, Έρλινγκ Χάαλαντ, Μάρκο Βεράτι, Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, Μάριο Μπαλοτέλι και άλλους κορυφαίους άσους.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, ο Ραϊόλα νοσηλεύθηκε σε νοσοκομείο του Μιλάνου τον Ιανουάριο και υποβλήθηκε σε πολύ λεπτή χειρουργική επέμβαση, αλλά η φύση της ασθένειας δεν αποκαλύφθηκε. Τα δημοσιεύματα ανέφεραν τότε ότι η κατάσταση δεν ήταν απειλητική για τη ζωή του και ότι ο Ραϊόλα θα ξεκινούσε μια περίοδο αποκατάστασης στο σπίτι. Τις τελευταίες εβδομάδες, όμως, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, σύμφωνα με την «Corriere dello Sport».

Mino Raiola official statement: “Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate”. 🚨

Respect.

Incredible what happened today. pic.twitter.com/uXSpqpwbyq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2022