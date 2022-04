Κιμ Μπάσιντζερ αγοραφοβία: «Πρέπει να ανακαλύψεις τα πάντα από την αρχή»

Για τη μάχη της με την αγοραφοβία μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά η Κιμ Μπάσιντζερ. Η 68χρονη ηθοποιός μίλησε στο διαδικτυακό talk show της Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, «Red Table Talk» και το επεισόδιο πρόκειται να προβληθεί απόψε, Τετάρτη 27 Απριλίου. Σε απόσπασμα που κυκλοφόρησε, η Κιμ Μπάσιντζερ εκφράζει τον φόβο που νιώθει, όταν χρειάζεται να εισέλθει σε κάποιο μέρος με υπερβολικό κόσμο. Όπως εξήγησε, νιώθει έντονη φοβία, όταν βρίσκεται σε ένα μέρος με πολυκοσμία ή σε κλειστά μέρη, όπου η διαφυγή είναι δύσκολη. Αυτά τα δυσάρεστα συναισθήματα, νιώθει ότι την κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να «μένει κλεισμένη στο σπίτι».

«Σταμάτησα να πηγαίνω έξω για δείπνο. Έπρεπε να μάθω να οδηγώ από την αρχή και για πολλά χρόνια, απέφευγα εντελώς τα τούνελ του Μαλιμπού. Τα πάντα μου προκαλούσαν άγχος και μου φαίνονταν “τεράστια υπόθεση”», ακούγεται να λέει η ηθοποιός. Στη συνέχεια, ανέφερε ποια άλλα συμπτώματα την ταλαιπωρούν. «Μαθαίνεις να ζεις με ξηροστομία, τρέμεις συνεχώς και νιώθεις εξαντλημένος όλη την ώρα», είπε χαρακτηριστικά. «Το να ζει κανείς με αγοραφοβία είναι σαν να κλείνει κάτι μέσα του, με αποτέλεσμα να πρέπει να ανακαλύψει τα πάντα από την αρχή», συμπλήρωσε αργότερα.

