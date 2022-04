Κάρολος – Μητσοτάκης Σκωτία: Τι έγραψε στο Twitter ο Πρίγκιπας της Ουαλίας

Το Γραφείο του Πρίγκιπα της Ουαλίας Καρόλου (Clarence House) έκανε την εξής ανάρτηση στο Twitter μετά τη συνάντηση του διαδόχου του βρετανικού θρόνου με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη: «Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας ήταν στην ευχάριστη θέση να συναντηθεί ξανά με τον πρωθυπουργό της πατρίδας του πατέρα του, της Ελλάδας, στο Dumfries House σήμερα. Ήταν ευκαιρία για τον Έλληνα πρωθυπουργό να δει από πρώτο χέρι μερικές από τις βιώσιμες και εκπαιδευτικές εργασίες του Ιδρύματος του Πρίγκιπα στο κτήμα Dumfries».

Το Γραφείο του Πρίγκιπα της Ουαλίας έκανε την εξής ανάρτηση και στα ελληνικά: «Με μεγάλη του χαρά ο Πρίγκιπας της Ουαλίας συναντήθηκε εκ νέου με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, της πατρίδας του πατέρα του, σήμερα στην έπαυλη Dumfries».

Με μεγάλη του χαρά ο Πρίγκιπας της Ουαλίας συναντήθηκε εκ νέου με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, της πατρίδας του πατέρα του, σήμερα στην έπαυλη Dumfries.@PrimeMinisterGR @PrincesFound@Dumfries_House https://t.co/bMD9d4nuhf

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) April 26, 2022