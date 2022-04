Χρήση πυρηνικών όπλων – Ρωσία: «Δεν καυχιόμαστε, θα το κάνουμε πράξη»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε για άλλη μια φορά, το μεσημέρι της Τετάρτης, ότι «όλοι οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας στο Ντονμπάς και την Ουκρανία θα εκπληρωθούν». «Θέλω να τονίσω ξανά: όλοι οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης που διεξάγουμε στο Ντονμπάς και την Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου, θα εκπληρωθούν», δήλωσε ο Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνάντησης με μέλη του Συμβουλίου Νομοθετών της Ρωσίας, σύμφωνα με το Russia Today.

Επιπλέον, ο Πούτιν προειδοποίησε για τις συνέπειες της εξωτερικής ανάμειξης στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αφήνοντας, μάλιστα, έμμεσες αιχμές ακόμα και για τη χρήση πυρηνικών. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, εάν κάποιος προσπαθήσει να παρέμβει στα γεγονότα και να δημιουργήσει απαράδεκτες στρατηγικές απειλές για τη Ρωσία, τότε η απάντηση θα είναι «αστραπιαία και γρήγορη». «Διαθέτουμε όλα τα εργαλεία για το σκοπό αυτό. Ανάμεσα σε αυτά, είναι ένα για το οποίο κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί. Και δεν θα καυχηθούμε. Θα το χρησιμοποιήσουμε αν χρειαστεί. Και θέλω να το γνωρίζουν όλοι αυτό», τόνισε.

