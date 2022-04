Διακοπή φυσικού αερίου – Πολωνία: «Θα απαντήσουμε άμεσα στη Ρωσία, είμαστε ενωμένοι»

Φυσικό αέριο από γειτονικές τους χώρες στην ΕΕ θα λαμβάνουν η Βουλγαρία και η Πολωνία, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Επεσήμανε, δε, ότι η πληρωμή σε ρούβλια αποτελεί παραβίαση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ακόμη ότι η Κομισιόν θα προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι η διακοπή της παροχής φυσικού αερίου από τη ρωσική gazprom στην Βουλγαρία και την Πολωνία θα έχει τον μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στους καταναλωτές.

«Η απάντησή μας θα είναι άμεση, ενωμένη και συντονισμένη. Θα διασφαλίσουμε ότι η απόφαση της Gazprom θα έχει τον μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στους Ευρωπαίους καταναλωτές», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρωί η Gazprom και επισήμως ανακοίνωσε ότι σταματά την παροχή φυσικού αερίου στην Πολωνία και στην Βουλγαρία. Η Πολωνία σε απάντηση έκανε λόγο για άμεση απειλή από την πλευρά της Ρωσίας. Μετά την ανακοίνωση της Gazprom η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου εκτοξεύτηκε, σημειώνοντας αύξηση 20%, ενώ η ισοτιμία του ευρώ έπεσε. Πτώση κατέγραψαν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

#BREAKING Poland, Bulgaria get gas from EU neighbours after Russia halt: von der Leyen pic.twitter.com/Tfn8RKuyTn

— AFP News Agency (@AFP) April 27, 2022