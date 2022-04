Πολ Άρθουρς καρκίνος: Η δυσάρεστη ανακοίνωση του σταρ των Oasis

Ο σταρ των Oasis και ιδρυτικό μέλος του θρυλικού συγκροτήματος, Πολ Άρθουρς, είχε μία δυσάρεστη ανακοίνωση να κάνει στους θαυμαστές του συγκροτήματος. Ο διάσημος κιθαρίστας ανακοίνωσε ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο στις αμυγδαλές, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter και αυτός είναι ο λόγος που θα κάνει ένα διάλειμμα από τις εμφανίσεις του,αφού πρέπει να ξεκινήσει τη θεραπεία του. Ειδικότερα, ο 56χρονος σταρ έγραψε: «Απλώς να σας ενημερώσω όλους ότι θα κάνω ένα διάλειμμα από το παίξιμο για λίγο. Έχω διαγνωστεί με καρκίνο στις αμυγδαλές. Αλλά τα καλά νέα είναι ότι αυτό είναι θεραπεύσιμο και θα ξεκινήσω τη θεραπεία σύντομα. Θα σας κρατάω ενήμερους για το πώς πάει».

Τις ευχές του για «περαστικά» έστειλε, ανάμεσα σε πολλούς, ο frontman των Oasis, Λίαμ Γκάλαχερ, λέγοντας στον Άρθουρς ότι: «Στέλνοντας μεγάλη αγάπη στον νούμερο 1 Bonehead και την οικογένειά του, εύχομαι ταχεία ανάρρωση, όλοι σε σκεφτόμαστε, θα επιστρέψεις στη σκηνή πριν προλάβεις να πεις “R weing Colombia” LG x».

Sending BIG love to the 1 n only Bonehead and his family wishing you a speedy recovery we’re all thinking of you rasta you’ll be back on stage bfore you can say r we doing Colombia LG x

