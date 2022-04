Πώς θα χρησιμοποιήσεις το Twitter Spaces: Οδηγός για αρχάριους

Το Twitter είναι αναμφίβολα μια από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες παγκοσμίως και μετρά εκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο από άτομα όλων των ηλικιών. Εάν διαθέτεις 600 ή περισσότερους ακόλουθους στο Twitter, τότε μπορείς να έχεις πρόσβαση στο Twitter Spaces, το οποίο σαουεπιτρέπει να φιλοξενείς ή να συμμετέχεις σε συνομιλίες ήχου σε πραγματικό χρόνο.

Τι είναι το Twitter Spaces

Στο Twitter Spaces, οποιοσδήποτε μπορεί να εμφανιστεί στη συζήτηση να ακούσει ή να μοιραστεί ανοιχτά τις απόψεις του για οτιδήποτε (υπό την προϋπόθεση ότι του δοθεί πρόσβαση). Συνέχισε να διαβάζεις για να ανακαλύψεις πώς να χρησιμοποιείς εύκολα το Twitter Spaces. Οι χώροι είναι δημόσιοι, που σημαίνει ότι μπορείς να εγγραφείς σε οποιοδήποτε Space ως ακροατής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που φιλοξενούνται από άτομα που δεν ακολουθείς. Μπορείς να προσκαλέσεις απευθείας ακροατές στο χώρο σου στέλνοντας DM ή Tweet τον σύνδεσμο Space ή κοινοποιώντας τον χρησιμοποιώντας άλλα μέσα, όπως email ή μήνυμα κειμένου.

Εάν έχεις i-phone:

Για να ξεκινήσεις ένα Space:

Άνοιξε το Twitter. Από την καρτέλα Αρχική σελίδα, πάτησε παρατεταμένα το μπλε σύμβολο συν και το κουμπί σύνθεσης φτερού. Από το μενού προς τα αριστερά, κάνε κλικ στο μωβ φόντο Spaces. Επίλεξε ποιος μπορεί να μιλήσει (Everyone, People you follow, ή Only people you invite to speak). Κάνε κλικ στο Start Your Space. Μόλις ξεκινήσει το Space, μπορείς να ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις το μικρόφωνό σου, να προσκαλέσεις άτομα, να αλλάξεις ρόλους ομιλίας, να αντιδράσεις και να μοιραστείς το Space με τους ακόλουθούς σου.