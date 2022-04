Οσμάν Καβάλα – ποινή: Παγκόσμια κατακραυγή για την ισόβια καταδίκη του ακτιβιστή

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο ακτιβιστής Οσμάν Καβάλα, ο οποίος δικαζόταν στην Τουρκία για την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016 και τα γεγονότα του Πάρκου Γκεζί το 2013, με την κατηγορία της απόπειρας ανατροπής της κυβέρνησης. Οι δικαστές ανακοίνωσαν την απόφαση, που έγινε δεκτή με αποδοκιμασίες στην αίθουσα του δικαστηρίου, αφού συνεδρίασαν για λιγότερο από μία ώρα. Επτά συγκατηγορούμενοί του καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 18 ετών, με την κατηγορία ότι του παρείχαν υποστήριξη.

Ο Καβάλα, ένας γνωστός ακτιβιστής και μαικήνας των τεχνών, κατηγορήθηκε ότι επιχείρησε να ανατρέψει την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χρηματοδοτώντας τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του «κινήματος του Γκεζί», το 2013 και στηρίζοντας το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016. Το δικαστήριο αποφάσισε να τον απαλλάξει για την κατηγορία της κατασκοπείας λόγω έλλειψης αποδείξεων.

The Turkish Court's life sentence for Osman Kavala together with heavy prison sentences for other defendants show maximum harshness.

They ignore the decision of the European Court for Human Rights.

Respecting fundamental rights and freedoms is today more important than ever.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 25, 2022