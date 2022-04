Μολδαβία – Ρωσία πόλεμος: Η Σαντού συγκαλεί το ανώτατο συμβούλιο ασφαλείας – Τι συμβαίνει

Την ώρα που ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία μπαίνει στον τρίτο μήνα, η κατάσταση τόσο σε διπλωματικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο μοιάζει εκρηκτική. Η Ρωσία κατηγορεί το ΝΑΤΟ ότι εμπλέκεται σε μια μάχη διά αντιπροσώπου που δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο πυρηνικού πολέμου, καθώς την Τρίτη η Ουάσιγκτον συγκάλεσε τους συμμάχους της σε γερμανική αεροπορική βάση για να δεσμευθούν για τα βαρέα όπλα που χρειάζεται η Ουκρανία για να πετύχει τη νίκη. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Reuters, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αναγκαστεί να υποχωρήσουν από το Κίεβο και τώρα επιχειρούν μια νέα προέλαση στα ανατολικά της Ουκρανίας. Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, καλωσόρισε σήμερα αξιωματούχους από περισσότερες από 40 χώρες στο Ramstein της Γερμανίας, το αρχηγείο της αμερικανικής αεροπορίας στην Ευρώπη.

«Έθνη από όλο τον κόσμο στέκονται ενωμένα μπροστά στην αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία στον αγώνα της ενάντια στην επεκτατική επιθετικότητα της Ρωσίας. Η Ουκρανία πιστεύει ξεκάθαρα ότι μπορεί να κερδίσει, όπως και όλοι όσοι είμαστε εδώ», είπε ο Όστιν.

Επίσης, ο Λόιντ Όστιν δημοσίευσε στο Twitter μερικές φωτογραφίες από τη συνάντηση αυτήν, γράφοντας στην ανάρτησή του:

«Μόλις ξεκινήσαμε μια ιστορική συνάντηση -περισσότερες από 40 χώρες συγκεντρώθηκαν για να βοηθήσουν την Ουκρανία να κερδίσει τη μάχη εναντίον της αδικαιολόγητης εισβολής της Ρωσίας. Ο στόχος μας είναι να αποχωρήσουμε από εδώ με μια κοινή, διαφανή κατανόηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων απαιτήσεων ασφάλειας της Ουκρανίας». Σε ανάρτηση σχετικά με την κατάσταση στη Μολδαβία προχώρησε και ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου και διαπραγματευτής για την πλευρά της χώρας στις συνομιλίες με τη Μόσχα, Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

We just kicked off a historic meeting — more than 40 countries gathered together to help Ukraine win the fight against Russia's unjust invasion. Our goal is to leave here with a common, transparent understanding of Ukraine's short-term and long-term security requirements. pic.twitter.com/sRuhu7aPis — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) April 26, 2022

Στη δήλωσή του, ο Ποντόλιακ αναφέρει τα εξής:

«Η Ρωσία θέλει να αποσταθεροποιήσει την περιοχή της Υπερδνειστερίας και υπαινίσσεται ότι η Μολδαβία πρέπει να περιμένει «καλεσμένους». Άσχημα νέα: αν πέσει η Ουκρανία αύριο, τα ρωσικά στρατεύματα θα βρίσκονται στις πύλες του Κισινάου. Καλά νέα: Η Ουκρανία θα διασφαλίσει σίγουρα τη στρατηγική ασφάλεια της περιοχής. Πρέπει όμως να δουλέψουμε ως ομάδα».

Russia wants to destabilize the Transnistrian region & hints Moldova should wait for “guests”. Bad news: if Ukraine falls tomorrow Russian troops will be at Chișinău’s gates. Good news: Ukraine will definitely ensure strategic security of the region. But we need to work as a team — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 26, 2022

Επικίνδυνη κλιμάκωση της ρητορικής της Ρωσίας για τα πυρηνικά

Σε μια αξιοσημείωτη κλιμάκωση της ρωσικής ρητορικής, ο υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ρωτήθηκε στην κρατική τηλεόραση για την προοπτική ενός Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου και εάν η τρέχουσα κατάσταση είναι συγκρίσιμη με την Κρίση των Πυραύλων της Κούβας του 1962, που παραλίγο να προκαλέσει πυρηνικό πόλεμο. «Οι κίνδυνοι τώρα είναι σημαντικοί. Ο κίνδυνος είναι σοβαρός, πραγματικός. Και δεν πρέπει να τον υποτιμούμε. Το ΝΑΤΟ, στην ουσία, εμπλέκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία μέσω αντιπροσώπου και εξοπλίζει αυτόν τον αντιπρόσωπο. Πόλεμος σημαίνει πόλεμος», τόνισε χαρακτηριστικά ο Λαβρόφ.

ΗΠΑ: Όχι απλά αμυντική βοήθεια, όπλα για νίκη της Ουκρανίας

Αυτή την εβδομάδα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι μετατόπισαν την έμφαση των δηλώσεών τους, αλλάζοντας γραμμή από την «αμυντική βοήθεια προς το Κίεβο» σε «μια ουκρανική νίκη που θα επέφερε πλήγμα στην ικανότητα της Ρωσίας να απειλεί τους γείτονές της στο μέλλον». Ο Όστιν, ο οποίος επισκέφθηκε το Κίεβο μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, την Κυριακή, δήλωσε: «Θέλουμε να δούμε τη Ρωσία αποδυναμωμένη σε βαθμό που δεν θα μπορεί να κάνει τα πράγματα που έκανε κατά την εισβολή στην Ουκρανία». Ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, Μαρκ Μίλι, που μετέβη στη συνάντηση της Τρίτης, είπε στους δημοσιογράφους ότι οι επόμενες εβδομάδες στην Ουκρανία θα είναι «πολύ κρίσιμες. Χρειάζονται συνεχή υποστήριξη για να πετύχουν στο πεδίο της μάχης. Και αυτός είναι πραγματικά ο σκοπός αυτού του συνεδρίου».

Ο στόχος θα είναι ο συντονισμός της βοήθειας, που περιλαμβάνει βαρέα όπλα, όπως οβίδες, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυρομαχικά, είπε ο στρατηγός Μίλι. Πάντως, από την πλευρά τους, το Κίεβο και οι σύμμαχοί του υποβάθμισαν τις παρατηρήσεις του Λαβρόφ για τον πυρηνικό πόλεμο. Η Ρωσία έχει χάσει την «τελευταία ελπίδα της να τρομάξει τον κόσμο για να μη στηρίξει την Ουκρανία», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, μετά τη συνέντευξη τού Λαβρόφ. «Αυτό σημαίνει μόνο ότι η Μόσχα αισθάνεται την ήττα». Ο βρετανός υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, Τζέιμς Χίπι, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Λαβρόφ ως παράδειγμα του «παλικαρισμού» του και δεν θεωρεί ότι υπάρχει επικείμενος κίνδυνος κλιμάκωσης.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε τη Δευτέρα την πιθανή πώληση πυρομαχικών αξίας 165 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία. Το Πεντάγωνο είπε ότι το πακέτο θα μπορούσε να περιλαμβάνει πυρομαχικά για οβίδες, τανκς και εκτοξευτές χειροβομβίδων.

Υπερδνειστερία-Μολδαβία: Το νέο, «επικίνδυνο» μέτωπο

Στα δυτικά της Ουκρανίας, υπήρχαν φόβοι ότι η αναταραχή θα μπορούσε να επεκταθεί στη Μολδαβία, όπου τα ρωσικά στρατεύματα έχουν καταλάβει μια αυτονομιστική περιοχή κατά μήκος των ουκρανικών συνόρων. Η Υπερδνειστερία έχει αυτονομηθεί από τη δεκαετία του 1990 και αποτελεί πλέον φιλορωσικό θύλακα. Εκρήξεις κατέστρεψαν δύο ραδιοπομπούς νωρίς την Τρίτη, μετά από άλλες εκρήξεις που «ταρακούνησαν» την Υπερδνειστερία τη Δευτέρα. Τα «περιστατικά» σημειώνονται την ώρα που οι αρχές της Μολδαβίας φοβούνται άνοιγμα παράπλευρου μετώπου της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία και ενώ οι σχέσεις του Κισινάου με τη Μόσχα είναι τεταμένες από την ανάληψη της προεδρίας από τη φιλοευρωπαία Μάια Σαντού.

Οι αυτονομιστικές αρχές δήλωσαν ότι ανεβάζουν το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στο κόκκινο, ενώ το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ανησυχεί, την ώρα που το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο NEXTA αναφέρει ότι όλα δείχνουν ότι πρόκειται για προβοκάτσια της Ρωσίας στην Υπερδνειστερία. Η φιλοδυτική Πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σαντού, συγκάλεσε τους αξιωματούχους ασφαλείας της στην πρωτεύουσα Κισινάου.

Russia loses last hope to scare the world off supporting Ukraine. Thus the talk of a ‘real’ danger of WWIII. This only means Moscow senses defeat in Ukraine. Therefore, the world must double down on supporting Ukraine so that we prevail and safeguard European and global security. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 25, 2022

‘Η Μολδαβία θα λάβει όλα τα μέτρα για να αποτρέψει την κλιμάκωση’

Σε συνέντευξη που παραχώρησε μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας της Μολδαβίας, η Σαντού καταδίκασε τις προσπάθειες καταστολής της ειρήνης στη χώρα της και είπε ότι η Μολδαβία θα λάβει όλα τα μέτρα για να αποτρέψει την κλιμάκωση. Ανέφερε, επίσης, ότι το κύμα επιθέσεων στην αποσχισθείσα περιοχή της που υποστηρίζεται από τη Ρωσία ήταν μια προσπάθεια κλιμάκωσης της έντασης, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι για τις επιθέσεις ευθύνται οι φιλοπολεμικές φατρίες στην περιοχή της Υπερδνειστερίας.

Η κατάσταση στην αποσχισθείσα περιοχή είναι περίπλοκη και τεταμένη, αλλά η Μολδαβία παραμένει ανοιχτή στις διαπραγματεύσεις για μια ειρηνική επίλυση ζητημάτων, τόνισε η Σαντού, σύμφωνα με το Reuters, ενώ διευκρίνισε ότι δεν σχεδιάζει να επικοινωνήσει με το Κρεμλίνο. Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία (ΟΑΣΕ) στη Μολδαβία ανάρτησε στο Twitter ότι «καταδικάζει όλες τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της κατάστασης στην Υπερδνειστερία και τη νεκρή ζώνη της». Η κυβέρνηση της Σαντού εξέφρασε ανησυχία την περασμένη εβδομάδα αφού ένας κορυφαίος Ρώσος στρατηγός είπε ότι η Μόσχα σκοπεύει να καταλάβει ένα μονοπάτι μέσω της Ουκρανίας προς την Υπερδνειστερία, «όπου οι Ρωσόφωνοι χρειάζονται προστασία από την καταπίεση», σύμφωνα με τον ίδιο. Η Μολδαβία, ένα πρώην σοβιετικό κράτος, έχει στενούς πολιτιστικούς και γλωσσικούς δεσμούς με τη Ρουμανία, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

Η Υπερδνειστερία αποσχίσθηκε από το κράτος της Μολδαβίας έπειτα από σύντομη εμφύλια σύρραξη μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ενωσης. Ο θύλακας, με πληθυσμό 500.000 κατοίκων, εξαρτάται σχεδόν πλήρως από την Μόσχα, η οποία χορηγεί δωρεάν φυσικό αέριο και έχει αναπτύξει εκεί δύναμη 1.500 στρατιωτών. Η Μολδαβία, μικρή χώρα της ανατολικής Ευρώπης με πληθυσμό 2,6 εκατομμύρια κατοίκους, στριμωγμένη ανάμεσα στην Ρουμανία και την Ουκρανία, υφίσταται ήδη τις συνέπειες της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία με την εισροή 400.000 προσφύγων.

Ο Γκουτέρες στη Μόσχα για τη σημαντικότερη έως τώρα ειρηνευτική αποστολή

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, επισκέπτεται σήμερα, Τρίτη, τη Μόσχα για να συναντήσει τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σεργκέι Λαβρόφ, στην υψηλότερης σημασίας ειρηνευτική αποστολή από την έναρξη του πολέμου, αν και οι δυτικές χώρες έχουν δηλώσει ότι έχουν ελάχιστες ελπίδες για μια σημαντική πρόοδο. Η διάρκειας ήδη δύο μηνών εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία άφησε χιλιάδες νεκρούς ή τραυματίες, κωμοπόλεις και πόλεις κατεστραμμένα και ανάγκασε περισσότερους από 5 εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Η Μόσχα αποκαλεί τις ενέργειές της «ειδική επιχείρηση» για τον αφοπλισμό της Ουκρανίας και την προστασία της από τους φασίστες. Η Ουκρανία και η Δύση το αποκαλούν ψευδές πρόσχημα για έναν απρόκλητο επιθετικό πόλεμο.

🚨 Moldova’s president Maia Sandu has made a statement in relation to blasts in Transnistria: “According to our information, escalation attemps are related to forces within Transnistria that support the war and are interested in destabilising the situation”. pic.twitter.com/3SBeTDU5IN — Independent News (@lndepNews) April 26, 2022

Ρωσία: Στόχος τα ανατολικά της Ουκρανίας

Η Ρωσία δεν έχει καταλάβει ακόμη καμία από τις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας. Η τεράστια δύναμη εισβολής αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τα περίχωρα του Κιέβου λόγω της σκληρής αντίστασης που αντιμετώπισε τον περασμένο μήνα. Αλλά έκτοτε έχει ανακοινώσει νέους πολεμικούς στόχους κυρίως στα ανατολικά και έστειλε περισσότερα στρατεύματα εκεί για μια επίθεση στις δύο επαρχίες που έχουν αποσχιστεί από την Ουκρανία, με ρωσική υποστήριξη των αυτονομιστών. «Είναι προφανές ότι κάθε μέρα -και ειδικά σήμερα, που έχει ξεκινήσει ο τρίτος μήνας της αντίστασής μας- ότι όλοι στην Ουκρανία ενδιαφέρονται για την ειρήνη, για το πότε θα τελειώσουν όλα. Αλλά δεν υπάρχει απλή απάντηση σε αυτό αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας δήλωσε την Τρίτη ότι η επίθεση της Ρωσίας συνεχίστηκε στην ανατολική περιοχή του Χάρκοβο με τις ρωσικές δυνάμεις να προσπαθούν να προχωρήσουν προς ένα χωριό που ονομάζεται Zavody. Η Ρωσία πιθανώς επιχειρεί να περικυκλώσει βαριά οχυρωμένες ουκρανικές θέσεις στα ανατολικά της χώρας, ανέφερε ο βρετανικός στρατός σε ενημέρωση την Τρίτη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πόλη της Κρεμίννα έπεσε, με σφοδρές μάχες στα νότια της πόλης Ιζιούμ, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να προχωρήσουν προς τις πόλεις Sloviansk και Kramatorsk, ανέφερε στο Twitter το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν να βομβαρδίζουν και να βομβαρδίζουν το τεράστιο εργοστάσιο χάλυβα Azovstal στη Μαριούπολη, όπου οι μαχητές έχουν κυνηγηθεί σε μια πόλη που έγινε ερείπια από την πολιορκία της Ρωσίας, δήλωσε ο βοηθός του Ουκρανού προέδρου, Ολεξέι Αρεστόβιτς.