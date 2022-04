Έλον Μασκ Twitter: Κλείδωσε η συμφωνία αντί 44 δισ. δολαρίων

Ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, αγόρασε το Twitter στο deal του αιώνα, έναντι 44 δις δολάρια. Λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα ανακοινώθηκε το μέγα deal που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα. Ο επικεφαλής της κατασκευάστριας εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla και της εταιρείας διαστημικού τουρισμού SpaceX, Έλον Μασκ, εξαγόρασε το Twitter έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ανακοίνωση ήρθε έπειτα από εκτενείς συζητήσεις μεταξύ του Μασκ και του διοικητικού συμβουλίου του Twitter που ξεκίνησαν την Κυριακή και ολοκληρώθηκαν, τελικά, αργά χθες το βράδυ.

Ο Μασκ, ο οποίος είναι τακτικός χρήστης της πλατφόρμας, έκανε την προσφορά-έκπληξη να αγοράσει το Twitter νωρίτερα αυτό το μήνα. Ειδικότερα, στα τέλη Μαρτίου ο δισεκατομμυριούχος είχε δηλώσει ότι σκέφτεται να εγκαινιάσει δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα είχε προχωρήσει και σε δημοσκόπηση μεταξύ των 80 εκατομμυρίων ακολούθων του στο Twitter ρωτώντας τους αν η εφαρμογή «σέβεται την ελευθερία του λόγου», η οποία «είναι αναγκαία για μια λειτουργική δημοκρατία».

Λίγες ημέρες μετά, και συγκεκριμένα στις 4 Απριλίου, ανακοινώθηκε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla έκανε δικό του μερίδιο της τάξης του 9,2% στο Twitter, με την είδηση να «απογειώνει» τη μετοχή του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου άνω του 25% προσυνεδριακά στα περίπου 49,40 δολάρια ανά μετοχή. Τελικά, στις 14 Απριλίου ο Μασκ κάνει αυτό που περίμεναν όλοι. Δημόσια πρόταση για να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών του Twitter, έναντι 54,2 δολαρίων ανά μετοχή, μια προσφορά που αποτιμούσε την εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης στα 43,3 δις δολάρια. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Twitter θα έπρεπε να βγει εκτός χρηματιστηρίου για να προχωρήσουν οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν. «Δεν έχω εμπιστοσύνη στη διοίκηση, ούτε πιστεύω ότι μπορώ να προχωρήσω στις απαραίτητες αλλαγές όσο είναι εισηγμένη εταιρεία. Εαν η προσφορά μου δεν γίνει αποδεκτή, θα χρειαστεί να επανεξετάσω την στάση μου ως μέτοχος», είχε δηλώσει τότε ο Μασκ.

Free speech is essential to a functioning democracy.

Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?

— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022