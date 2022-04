Τραμπ – Μέγκαν Μαρκλ: Νέα “φαρμακερή” ατάκα

Ο Ρούπερτ Μέρντοχ ξεκινά το νέο του τηλεοπτικό δίκτυο με μια συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ που αναμένεται να προκαλέσει αρκετές συζητήσεις. Ο μεγιστάνας των ΜΜΕ, ξεκινά σήμερα (25/4) στη Μεγάλη Βρετανία ένα νέο τηλεοπτικό δίκτυο, το TalkTV, ποντάροντας σε έναν διάσημο παρουσιαστή, τον Πιρς Μόργκαν, αλλά και σε ένα πρόσωπο όπως ο Τραμπ, η συνέντευξη του οποίου αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Το «TalkTV» θα κάνει το ντεμπούτο του στις 19:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας) τη Δευτέρα 25 Απριλίου, με ένα ενημερωτικό πρόγραμμα, το οποίο θα ακολουθήσει η συνέντευξη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, την οποία παραχώρησε στον Μόργκαν, έναν δημοσιογράφο που είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας πέρσι, λόγω της έντονης κριτικής που άσκησε στην Μέγκαν Μαρκλ. Σε ένα απόσπασμα της εκπομπής, με τίτλο «Uncensored», (Χωρίς Λογοκρισία), φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ να αποχωρεί από την αίθουσα, έπειτα από μια έντονη συνομιλία σχετικά με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, τις οποίες -όπως επιμένει- του «έκλεψαν», με τελικό νικητή τον Τζο Μπάιντεν.

Σε ένα δελτίο Τύπου που αφορά την εκπομπή, αναφέρεται ότι ο Τραμπ εκτιμά πως ο Μόργκαν προσπάθησε «παράνομα και με παραπλανητικό τρόπο να κόψει τη μακρά και ανιαρή συνέντευξη». Ο δημοσιογράφος απάντησε: «Όλα βρίσκονται εκεί».

Former President Donald Trump states "Meghan and Prince Harry will end bad, he'll get bored of being bossed around or she'll like another guy" in exclusive interview with Piers Morgan – The Sun on #PiersUncensored. Read more here:https://t.co/WAHJWnut5H pic.twitter.com/AYPlGbCbYa

