Μπλίνκεν Ουκρανία: “Η Ρωσία έχει ήδη αποτύχει”

Η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία αν διαθέτει καλό εξοπλισμό, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, έπειτα από επίσκεψη που πραγματοποίησε χθες Κυριακή στο Κίεβο μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. «Το πρώτο πράγμα για να κερδίσει κανείς είναι να πιστεύει ότι μπορεί να το πράξει. Και εκείνοι (σ.σ. οι Ουκρανοί) είναι βέβαιοι ότι μπορούν να κερδίσουν», επεσήμανε ο Όστιν μιλώντας σε μερικούς δημοσιογράφους. «Μπορούν να κερδίσουν αν έχουν καλό εξοπλισμό, καλή υποστήριξη», πρόσθεσε μετά τη χθεσινή του επίσκεψη στο Κίεβο στη διάρκεια της οποίας ο ίδιος και ο Μπλίνκεν συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

#US Secretary of State Anthony #Blinken and Defense Secretary Lloyd #Austin discussed with #Zelenskyy further military assistance, tougher sanctions against #Russia and security guarantees. pic.twitter.com/B78Uj5LJsp

«Στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν οι συνομιλίες για τα πράγματα που θα μας βοηθήσουν να κερδίσουμε την τρέχουσα μάχη και επίσης να χτίσουμε για το αύριο», εξήγησε ο Αμερικανός υπουργός, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση «εποικοδομητική». Σύμφωνα με τον Όστιν, ο Ζελένσκι είναι ευγνώμων για όσα κάνουν οι ΗΠΑ για να βοηθήσουν τη χώρα του, ενώ πρόσθεσε ότι η φύση των μαχών έχει αλλάξει και για τον λόγο αυτό η Ουκρανία έχει ανάγκη από όπλα μεγάλου βεληνεκούς, ενώ το Κίεβο επεσήμανε ότι χρειάζεται άρματα μάχης. Σε ό,τι αφορά τα όπλα που προσφέρουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας σχολίασε ότι η Ουάσινγκτον είναι δύσκολο να παρακολουθεί τι συμβαίνει με αυτά καθώς δεν υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις επί του πεδίου, όμως τόνισε ότι ζήτησε από τους Ουκρανούς να παρακολουθούν όσο καλύτερα γίνεται πού πάνε αυτά τα όπλα.

«Θέλουμε να δούμε τη Ρωσία αποδυναμωμένη σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην μπορεί να κάνει αντίστοιχα πράγματα όπως η εισβολή στην Ουκρανία», υπογράμμισε ο Όστιν. «Έχει ήδη χάσει πολλές από τις στρατιωτικές της ικανότητες και πολλά στρατεύματα για να είμαστε ειλικρινείς και δεν επιθυμούμε να καταφέρει να αποκαταστήσει γρήγορα αυτές τις ικανότητές της», σημείωσε. Από την πλευρά του ο Άντονι Μπλίνκεν εκτίμησε ότι «η Ρωσία δεν έχει πετύχει τους στρατιωτικούς της στόχους, η Ρωσία έχει ήδη αποτύχει και η Ουκρανία έχει ήδη πετύχει».

How #Ukraine welcomed the heads of the U.S. Department of State and the U.S. Department of Defense. pic.twitter.com/iVu8o6WZ1g

