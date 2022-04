Αζοφστάλ Ουκρανία: Καμία συμφωνία για κατάπαυση, λέει το Κίεβο

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας διέψευσε τους ισχυρισμούς της ρωσικής πλευράς περί ανθρωπιστικού διαδρόμου στο εργοστάσιο Azovstal. Καμία συμφωνία δεν συνάφθηκε σήμερα για τη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου που θα επέτρεπε την απομάκρυνση αμάχων, που έχουν οχυρωθεί μαζί με Ουκρανούς μαχητές, στο εργοστάσιο του Azovstal, στη Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, διαβεβαίωσε το Κίεβο.

#Ukrainian Deputy Prime Minister Iryna Vereshchuk said that there were no agreements on humanitarian corridors from #Azovstal as of today.

Vereshchuk said that the corridor announced only be #Russian sidedoes not provide security, therefore it is no humanitarian corridor. pic.twitter.com/9qtPcCGBY5

— NEXTA (@nexta_tv) April 25, 2022