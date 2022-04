Κυρώσεις Ρώσων αθλητών: Αποκλεισμός από την FINA για τον Εβγκένι Ρίλοφ

H διεθνής ομοσπονδία υγρού στίβου (FINA) ανακοίνωσε ότι τιμώρησε με αποκλεισμό εννέα μηνών, τον Ρώσο «χρυσό» Ολυμπιονίκη στην κολύμβηση, Εβγκένι Ρίλοφ, επειδή συμμετείχε σε συγκέντρωση στη Μόσχα, για την υποστήριξη της στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Εβγκένι Ρίλοφ, ο οποίος κέρδισε το χρυσό στα 100 και 200 μέτρα ύπτιο στους περσινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ήταν μεταξύ πολλών αθλητών που παρακολούθησαν μία εκδήλωση στο στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας, που διοργάνωσε τον περασμένο μήνα, ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Φωτογραφίες «έδειχναν» τον Ρίλοφ, να παρελαύνει με τα μετάλλιά του και το γράμμα «Ζ» (φερόμενο σύμβολο της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία) στη στολή του.

Two-time Olympic swimming champion Evgeny #Rylov was suspended for 9 months from competitions under the auspices of the International Swimming Federation.

The reason for this is his attendance at the pro-Putin concert in #Luzhniki. pic.twitter.com/ZHOH0F7u40

