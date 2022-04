Μαριούπολη τώρα: Το Κίεβο ζητά την απομάκρυνση αμάχων από τη χαλυβουργία Azovstal

Το ουκρανικό ΥΠΕΞ κάλεσε σήμερα για την επείγουσα διάνοιξη ανθρωπιστικού διαδρόμου για την απομάκρυνση αμάχων από την χαλυβουργία Azovstal.

Οι άμαχοι «που κατέφυγαν σε μεγάλο αριθμό» στις εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας «δεν εμπιστεύονται τους (Ρώσους) στρατιώτες», τόνισε το ουκρανικό υπουργείο με ανάρτηση στο Twitter.

«Ένας ανθρωπιστικός διάδρομος είναι αναγκαίος επειγόντως» με «εγγυήσεις ότι οι άνθρωποι θα είναι ασφαλείς», πρόσθεσε.

Ukrainian army keeps fighting in the besieged #Mariupol, ruined by heavy 🇷🇺 bombardment. The situation on Azovstal is desperate. Hundreds of civilians, children, injured Ukrainian defenders are trapped in plantʼs shelters. They have almost no food, water, essential medicine. pic.twitter.com/tvYbZfuNk1

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) April 21, 2022