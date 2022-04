Καμπούλ έκρηξη: Η συγκλονιστική ανάρτηση για την τάξη που ξεκληρίστηκε

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν από τις δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν χθες σε σχολείο αρρένων το οποίο βρίσκεται σε συνοικία της Καμπούλ όπου ζουν κυρίως μέλη της σιιτικής μειονότητας των Χαζάρα, ανακοίνωσε η αστυνομία του Αφγανιστάν, με φρικτές εικόνες των θυμάτων που μεταφέρονται στα νοσοκομεία να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δύο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί εξερράγησαν μπροστά από το σχολείο Αμπού Ραχίμ Σαχίντ στη συνοικία Νταστ-ε- Μπάρχι, στο δυτικό τμήμα της Καμπούλ, δήλωσε χθες ο Χαλίντ Ζάντραν, εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν.

Η Πρώην Υπουργός Ορυχείων και Πετρελαίου του Αφγανιστάν Ναργκίς Νεχάν δημοσίευσε μια σοκαριστική εικόνα από τα θρανία που στολίζονται με λουλούδια στη μνήμη των αδικοχαμένων μαθητών. Στην ανάρτηση αναφέρεται: «Χάσαμε όλους τους μαθητές στη χθεσινή επίθεση και μείναμε με άδεια τάξη. Παρακαλώ μην μιλάτε άλλο για την υπερηφάνεια του Αφγανιστάν. Είμαστε κουρασμένοι, εξαντλημένοι, συντετριμμένοι και κατεστραμμένοι. Οι Αφγανοί χρειάζονται ένα διάλειμμα. Οι Αφγανοί χρειάζονται ειρήνη. Οι Αφγανοί χρειάζονται μια φυσιολογική, ισότιμη και ελπιδοφόρα ζωή».

We lost all the students in yesterday’s attack and left with empty class. Please don’t write about Afghan’s pride & resilience anymore. We are tired, exhausted, shattered & devastated. Afghans need a break. Afghans need peace. Afghans need a normal, equal & poor but hopeful life. pic.twitter.com/riZVuKeFFc

— Nargis Nehan (@NehanNargis) April 20, 2022