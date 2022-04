Τζόνι Ντεπ – Άμπερ Χερντ δίκη: “Ποτέ δε χτύπησα γυναίκα στη ζωη μου”

Ο Τζόνι Ντεπ κατέθεσε στο δικαστήριο, όπου διεξάγεται η δίκη για τη συκοφαντική δυσφήμηση ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα σε αυτόν και την πρώην γυναίκα του, Άμπερ Χερντ, η οποία τον κατηγορεί, πως την κακοποίησε. «Πριν από περίπου έξι χρόνια, η κυρία Χερντ προέβη σε αυτές τις ανησυχητικές εγκληματικές πράξεις εναντίον μου, που δεν βασίζονταν σε κανένα είδος αλήθειας», είπε ο Ντεπ στο δικαστήριο την Τρίτη, 19 Απριλίου και συνέχισε: «Ήταν ένα απόλυτο σοκ – απλώς δεν χρειαζόταν να πάει προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς δεν είχε συμβεί τίποτα», εξήγησε ο ηθοποιός, αφού χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της Χερντ «ειδεχθείς» και «ανησυχητικούς». «Ποτέ ο ίδιος δεν έφτασα στο σημείο να χτυπήσω την κυρία Χερντ με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε έχω χτυπήσει ποτέ καμία γυναίκα στη ζωή μου», πρόσθεσε.

'Truth is the only thing I'm interested in,' Depp said

'But lies build upon lies and build upon lies'

