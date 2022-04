Ουκρανία – Ρωσία συμφωνία: Προσχέδιο ειρήνης έστειλε στο Κίεβο το Κρεμλίνο

Στην αποκάλυψη πως η Ρωσία έχει καταθέσει προσχέδιο για ειρηνευτικές συνομιλίες προς την ουκρανική πλευρά, προχώρησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Όπως μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα Telegraph, το Κρεμλίνο κατηγορεί την Ουκρανία ότι άλλαξε στάση κατά τις ειρηνευτικές συνομιλίες και ότι υπαναχωρεί στις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά τις ειρηνευτικές συνομιλίες και είπε ότι αυτό είχε κακές συνέπειες για τις διαπραγματεύσεις. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε πως η Μόσχα περιμένει απάντηση. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας δήλωσε την Τρίτη ότι ήταν δύσκολο να προβλεφθεί πότε θα επαναληφθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες.

Look at the faces of these children. Tomorrow they might be dead. Now they are in a bunker at #Azovstal #Mariupol with parents. Putin gave orders to bomb them tonight with 5ton bombs. We demand that putin lets children go to safety. They need to live! #UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/qc1oKbM3ev

Ο Πεσκόφ είπε ότι η Μόσχα παρουσίασε στο Κίεβο ένα «σαφώς διατυπωμένο και εμπεριστατωμένο σχέδιο εγγράφου» ως μέρος των διαπραγματεύσεων μετά τη ρωσική εισβολή, αλλά σηματοδότησε μικρή πρόοδο αυτή τη στιγμή. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε «αδιέξοδο». Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν ανταλλαγή σχεδίων ειρηνευτικών προτάσεων τον Μάρτιο κατά τη διάρκεια συνάντησης ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών στην Κωνσταντινούπολη. Έκτοτε, οι συνομιλίες φαίνεται να έχουν σταματήσει. Εν τω μεταξύ, η Ρωσία δήλωσε ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στη διαπραγματευτική ομάδα της Ουκρανίας. Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, είπε ότι η Ουκρανία μετέτρεψε τις συνομιλίες σε «τσίρκο» και κατηγόρησε το Κίεβο ότι άλλαξε τη θέση του ως «περισπασμό της προσοχής».

Ukraine has reached a preliminary agreement with Russian forces on a humanitarian corridor for civilians from the besieged city of Mariupol.

