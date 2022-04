Γαλλικές εκλογές 2022 – ντιμπέιτ: Στην τελική ευθεία για την αναμέτρηση των υποψηφίων

Η ώρα της κρίσης πλησιάζει και ο Εμανουέλ Μακρόν και η Μαρίν Λεπέν ετοιμάζονται πυρετωδώς για το καθοριστικό αποψινό ντιμπέιτ με το βλέμμα στραμμένο στους αναποφάσιστους ψηφοφόρους μόλις τέσσερα 24ωρα πριν τον β΄γύρο των γαλλικών εκλογών που θα κρίνει ποιος θα είναι ο ένοικος του Ελυζέ την επόμενη πενταετία. Ο Μακρόν διατηρεί συμπαγές προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, αλλά οι πολιτικοί του σύμμαχοι προειδοποιούν κατά του εφησυχασμού ενόψει της τηλεμαχίας, που θα παρακολουθήσουν εκατομμύρια Γάλλοι ψηφοφόροι στις 21:00 τοπική ώρα.

Ορισμένες σφυγμομετρήσεις δίνουν προβάδισμα έως και 12 ποσοστιαίων μονάδων στον Μακρόν, που έχει και τη στήριξη πολιτικών, προέδρων και πρωθυπουργών, ενώ ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων του Politico τον εμφανίζει να επικρατεί με 54% έναντι 46% της ακροδεξιάς αντιπάλου του, μια ψαλίδα πολύ μικρότερη σε σχέση με το 2017, όταν επικράτησε με το συντριπτικό 66% κι έγινε ο νεότερος Γάλλος πρόεδρος στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας. Αλλά οι αναποφάσιστοι και η αποχή μπορεί να επηρεάσουν την έκβαση της μάχης.

France is holding a runoff Sunday to determine whether President Emmanuel Macron remains in office or far-right challenger Marine Le Pen will emerge as the victor.

Both candidates are squaring off in a debate Wednesday evening that could prove decisive. https://t.co/b49lSbBta3 pic.twitter.com/ihWcd5M085

