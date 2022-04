Κυρώσεις Ρωσία – Λευκορωσία Wimbledon 2022: Εκτός διοργάνωσης κορυφαίοι τενίστες

Οι κυρώσεις κατά των Ρώσων μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία συνεχίζονται. Οι διοργανωτές του Wimbledon ετοιμάζονται να ανακοινώσουν τον αποκλεισμό των Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών από τη φετινή διοργάνωση. Σύμφωνα με τους New York Times, η πληροφορία προέρχεται από υψηλόβαθμο στέλεχος του All England Club, το οποίο θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του από τη στιγμή που δεν είναι εξουσιοδοτημένο να μιλάει για όλα τα μέλη.

Το Wimbledon θα γίνει στα τέλη Ιουνίου κι εφόσον επισημοποιηθεί η απόφαση αποκλεισμού των Ρώσων και των Λευκορώσων τενιστών, τότε πολλά μεγάλα ονόματα θα χάσουν το Grand Slam. Το No.2 του κόσμου, Ντανίλ Μεντβέντεφ, δεν θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Wimbledon, όπως και ο Αντρέι Ρούμπλεφ, τενίστες που έχουν υψηλούς στόχους. Εκτός θα μείνουν μεταξύ άλλων ακόμα η Ρωσίδα Αναστάζια Παβλιουτσένκοβα, η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα Νο 4 στον κόσμο και η συμπατριώτισσα της Βικτόρια Αζαρένκα Νο 18 στον κόσμο.

Expect an announcement later this morning: Wimbledon to become the first tennis tournament to impose a full ban on players from Russia and Belarus.

A stark contrast to the French Open, for which the likes of Medvedev and Azarenka remain on the entry list. https://t.co/4Vo8VpNgp0

— Stuart Fraser (@stu_fraser) April 20, 2022