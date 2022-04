Σαγκάη λοκντάουν: Ο Βασιλακόπουλος εξηγεί τι πραγματικά συμβαίνει

Για το σκληρό lockdown στην Σανγκάη και τις ακραίες εικόνες που έρχονται στο φως με τις Αρχές να ξυλοκοπούν ακόμη και πολίτες μίλησε ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Ο καθηγητής Πνευμονολογίας – Εντατικής Θεραπείας υποστήριξε μεταξύ άλλων στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» πως είναι θέμα διαφορετικής πολιτικής σε σχέση με τη Δύση. «Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι δεν συμβαίνει τίποτα ανησυχητικό. Οι Κινέζοι μέχρι τώρα ακολουθούν μία τελείως διαφορετική πολιτική απ’ ότι ακολουθούμε εμείς. Εμβολίασαν τον πληθυσμό τους με τα δικά τους εμβόλια, που είναι μάλλον μειωμένης αποτελεσματικότητας σε σχέση με αυτά που χρησιμοποιούμε στη Δύση και είχαν πολιτική μηδενικών κρουσμάτων».

«Τώρα αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι η Όμικρον είναι πιο μεταδοτική. Όσο πιο μεταδοτική είναι τόσο πιο δύσκολο είναι να περιοριστεί με τα γνωστά μέτρα του lockdown. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι φτάνουν σε ακραία μέτρα περιορισμού που δεν συνάδουν με τίποτα με τον δικό μας πολιτισμό», είπε. Σύμφωνα με τον κ. Βασιλακόπουλο το να κρύβει κάτι η Κίνα πίσω από το ακραίο lockdown είναι αδιανόητο και απαράδεκτο, καθώς η βασική αρχή για την αντιμετώπισης της πανδημίας είναι η διαφάνεια, όπως τόνισε.

26 million people in lockdown in Shanghai.

People are committing suicide from their balconies and Pets from people getting tested positive for #Covid are being collected to be killed and slaughtered in #Shanghai / #China

This is pure evil!

pic.twitter.com/9spkdvi4WS

— Enes FREEDOM (@EnesFreedom) April 16, 2022