Μαριούπολη τώρα – πόλεμος στην Ουκρανία: Έτοιμοι για τη “μητέρα των μαχών”

Άλλη μία μεγάλη εβδομάδα είναι αυτή που ξεκινά σήμερα για την Ουκρανία, μία ημέρα αφότου οι στρατιώτες της αγνόησαν το ρωσικό τελεσίγραφο να παραδώσουν τα όπλα του στη Μαριούπολη, εάν θέλουν να βγουν ζωντανοί από την πόλη, ενώ το Κίεβο ξεκινά και επισήμως τη διαδικασία ένταξής του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μαρτυρική Μαριούπολη, θεωρείται πλέον ζήτημα ωρών να περιέλθει ολοκληρωτικά υπό ρωσικό έλεγχο, κάτι που η Μόσχα διατείνεται ήδη πως έχει καταφέρει στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης, με τους υπερασπιστές της Ουκρανίας να έχουν περιοριστεί στις αχανείς εκτάσεις της σοβιετικής χαλυβουργίας Azovstal. Εκεί ίσως επισφραγιστεί και η πτώση της, σε μία «μάχη μέχρις εσχάτων» που ετοιμάζονται, κατά το Κίεβο, να δώσουν οι εναπομείνασες ουκρανικές δυνάμεις.

The eastern part of Mariupol. “Liberated” by Russia. pic.twitter.com/ndKH61Iljc

Η κατάληψη της Μαριούπολης αποτελεί τεράστιας στρατηγικής, όσο και συμβολικής σημασίας, «τρόπαιο» που επιδιώκει να επιδείξει ο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την υπαναχώρηση από το Κίεβο. Η πρώτη «νίκη» σε σχεδόν δύο μήνες πόλεμου, και ενόσω οι πολεμικές μηχανές ζεσταίνονται για τη μεγάλη χερσαία επίθεση με στόχο την κατάληψη του συνόλου του Ντονμπάς. Παράλληλα, οι Ρώσοι πραγματοποιούν επιθέσεις σε πόλεις κατά μήκος της Ουκρανίας,. Πέντε άνθρωποι φέρεται να σκοτώθηκαν και 13 να τραυματίστηκαν από βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο, ενώ στο Μικολάιφ, πόλη κοντά στην Οδησσό, ο κυβερνήτης έκανε λόγο για συνεχείς επιθέσεις με πυραύλους. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του BBC, οι σειρήνες της αεράμυνας ακούγονται από το πρωί της Δευτέρας «σχεδόν συνέχεια» στην ανατολική Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέκρινε εκ νέου τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις όπλων στη χώρα του, περιγράφοντας ότι «κάθε καθυστέρηση δίνει την άδεια στη Ρωσία να αφαιρέσει ζωές Ουκρανών. Έτσι το μεταφράζει η Ρωσία», υποστήριξε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους στο βραδινό διάγγελμά του. Ειδικοί εκτιμούν πως η Ουκρανία θα χρειαστεί πολύ περισσότερα βαριά όπλα από όσα διαθέτει στον ανατολικό τομέα της χώρας για να μπορέσει να αποκρούσει τη ρωσική επίθεση.

4-year-old Alisa is a daughter of a Ukrainian female military doctor in Mariupol. Her mom is treating wounded civilians and soldiers in a bomb shelter used as a hospital in the besieged city.These people need urgent help and evacuation. They fear Russians won't let them out alive pic.twitter.com/M3PW9Sj5Us

Ο κ. Ζελένσκι επανέλαβε την προειδοποίηση ότι ο ρωσικός στρατός ετοιμάζεται να εξαπολύσει πολύ σύντομα ευρείας κλίμακας έφοδο στο Ντονμπάς. «Όπως ακριβώς οι Ρώσοι καταστρέφουν τη Μαριούπολη, θέλουν να σβήσουν από τον χάρτη πόλεις και κοινότητες στις περιφέρειες Ντονιέτσκ και Λουχάνσκ», είπε. Χιλιάδες κάτοικοι θεωρείται πως έχουν σκοτωθεί στη Μαριούπολη, λιμάνι στρατηγικής σημασίας που πολιορκείται επί εβδομάδες.

"The whole home rumbled and trembled. Everything here began to burn."

Swaying stunned in the street, 71-year-old Svitlana Pelelygina surveys the wreck of her apartment building smouldering from the latest bombardment of Kharkivhttps://t.co/jrcjKkwitH pic.twitter.com/OM55h4xxat

— AFP News Agency (@AFP) April 18, 2022