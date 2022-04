Μαριούπολη τώρα – πόλεμος: Οι τελευταίοι μαχητές περιμένουν τους Ρώσους

Λίγοι, άγνωστο, ακριβώς πόσοι, μαχητές εξακολουθούν να υπερασπίζονται τη Μαριούπολη, ενώ η Ρωσία ισχυρίζεται ότι έχει υπό τον έλεγχό της όλο τον αστικό ιστό της πόλης αλλά και το μεγαλύτερο μέρος από το λιμάνι. Μέλη των ουκρανικών δυνάμεων – στρατός, συνοριοφύλακες και μέλη του Τάγματος Αζόφ – βρίσκονται στην πόλη. Σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε από το Τάγμα Αζόφ, η άμυνα της Μαριούπολης συνεχίζεται. Στο βίντεο μαχητές του Αζόφ φαίνονται να στήνουν ενέδρα σε ιδιωτικά αυτοκίνητα που μεταφέρουν μέλη των ρωσικών δυνάμενων.

Έχουν καταφύγει σε υπόγειες στοές κάτω από τις δαιδαλώδεις εγκαταστάσεις της χαλυβουργείας Azovstal αλλά και κτιριακών εγκαταστάσεων στο λιμάνι της πόλης που διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο σηράγγων.

Το Σάββατο, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ισχυρίστηκε ότι η πόλη είχε εκκαθαριστεί από Ουκρανούς μαχητές, εκτός από ορισμένους που εξακολουθούν να είναι αποκλεισμένοι στο Azovstal. Μετά τα μεσάνυχτα, η Ρωσία απαίτησε να παραδοθούν. Η κατάληψη της Μαριούπολης θα δώσει τεράστια ώθηση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ρώσων, καθώς θα μπορέσουν να απελευθερώσουν δυνάμεις και πόρους που θα μπορέσουν να διοχετευθούν στο Ντονμπάς για τις υπόλοιπες μάχες που ήδη διεξάγονται κυρίως στο Λουγκάνσκ. Επιπλέον, θα ανοίξει για τους Ρώσους ο χερσαίος διάδρομος με την Κριμαία.

Το κανάλι Telegram του Azov δημοσίευσε ένα βίντεο την περασμένη εβδομάδα στο οποίο ο Ντένις Προπένκο, διοικητής του συντάγματος Azov της πόλης, είπε ότι οι “πραγματικοί άνδρες που επέλεξαν τον δρόμο του πολέμου” εξακολουθούσαν να υπερασπίζονται την πόλη. Κατήγγειλε όσους είχαν παραδοθεί ότι επέλεξαν “τον δρόμο της ντροπής”. Στο βίντεο, που τραβήχτηκε μπροστά από έναν τούβλινο τοίχο, ο Προκοπένκο κάθισε δίπλα στον Σέρχι Βολίνα, διοικητή της 36ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών. Οι δύο ομάδες ένωσαν επιτυχώς τις δυνάμεις τους για να υπερασπιστούν τη Μαριούπολη, είπε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε σε συνέντευξή του σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης το Σάββατο ότι η κατάσταση της Μαριούπολης “σίγουρα δεν βελτιώνεται”, ωστόσο, πρόσθεσε: “Τα αγόρια υπερασπίζονται ηρωικά τον εαυτό τους”.

Denys Prokopenko, the commander of the #AZOV regiment in #Mariupol , spoke about the details of the special operation during which Marine battalion fighters joined his unit. Here's a video with a translation. Brave Ukrainian soldiers continue to defend Mariupol! #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/NlxJG6LWfN

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της πόλης και μελών ανθρωπιστικών οργανώσεων που έχουν διαφύγει, υπάρχει αρκετή δύναμη ανδρών που έχει συγκεντρωθεί στο εργοστάσιο Azovstal και την ευρύτερη περιοχή του λιμανιού. Ο Αντρίι Μπιλέτσκι, ιδρυτής του Τάγματος Αζόφ, είπε στους Financial Times ότι πιστεύει πως “λιγότεροι από 4.000 στρατιώτες βρίσκονταν στη Μαριούπολη κατά την έναρξη της εισβολής, ενώ περίπου 2.000 παραμένουν ενεργοί στην πόλη, συμπεριλαμβανομένων των Ουκρανών πεζοναυτών από την 36η ταξιαρχία, μεγάλου αριθμού μαχητών του Τάγματος Αζόφ, στρατιώτες της 56ης Ταξιαρχίας Πεζικού, καθώς και συνοριοφύλακες και εθελοντές μαχητές”.

Όσο για το πώς επιβιώνουν, είπε πως “η Μαριούπολη είναι μια μεγάλη πόλη και υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μεγάλων κτιρίων πολύ γερής κατασκευής και μεγάλος αριθμός υπόγειων σηραγγών. Όλα αυτά μαζί βοηθούν, αν και τα τρόφιμα και το νερό σπανίζουν. Ουκρανικά ελικόπτερα έχουν ρίξει προμήθειες και φάρμακα μέσω επιχείρησης “αερογέφυρας” αν και αυτό έχει πολλές μέρες να γίνει”.

VIDEO: The Deputy Commander of the Azov Regiment, Captain Svyatoslav Palamar, delivered a heartfelt address to the people of Ukraine.

His address cannot be any more timely as the Kremlin has been putting pressure on the defenders of Mariupol to lay down their arms and give up. pic.twitter.com/1jRTvMn3Sz

