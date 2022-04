Πολ Όστερ εγγονή: Νεκρό από… υπερβολική δόση το 11 μηνών κοριτσάκι

Ο γιος του πολύ γνωστού Αμερικανού μυθιστοριογράφου Πολ Όστερ κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια μετά τον θάνατο από υπερβολική δόση της 11 μηνών κόρης του. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της Νέας Υόρκης. Ο Ντάνιελ Όστερ, 44 ετών, είχε τη φροντίδα της κόρης του Ρούμπι την 1η Νοεμβρίου στο σπίτι του στο Μπρούκλιν όταν το μωρό βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Διακομίστηκε επειγόντως στο νοσοκομείο όπου απεβίωσε. Το γραφείο του επικεφαλής ιατροδικαστή κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο θάνατος οφειλόταν σε «οξεία δηλητηρίαση λόγω της συνδυαστικής επίδρασης fentanyl και ηρωίνης» ανέφερε η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Baby of Paul Auster's son had enough drugs in system to 'render an adult unconscious' https://t.co/Ih9VmRY9AU pic.twitter.com/i6sy9srZHr

— New York Post Metro (@nypmetro) April 17, 2022